薪水低工時長！56%會計畢業生喊：讀完超後悔

近日有網友在Threads上發文，詢問若念會計系但不想當會計師，未來還有哪些出路？結果意外掀起大量討論，有人分享自己多元職涯經驗，但也有不少人坦言「念會計會後悔」。

有高達56.2%的人後悔選擇會計系。（示意圖／pexels）

原PO在Threads上發文表示，「有沒有人可以分享一下會計系出來，如果不當會計師還能幹嘛，網路上查到蠻多的，但想聽聽大家分享自己的工作真正在做什麼，大二生讀中會讀到非常迷茫...」。

貼文一出，網友紛紛留言討論，「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作。他當過房屋仲介、劵商工作、現在是專業講師」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」、「我在大學唸會計的同學基本上都沒在做會計師，當然也都是先在四大事務所熬過幾年，累積經驗後就都去銀行、外商之類當管理職」。

根據104人力銀行過去公布的「校系明燈圖鑑」調查，在「如果人生重來，是否還會選擇原科系」的題目中，會計系的「願意再選一次」比例僅約43.8%，與護理、國貿、生技、企管等科系同樣名列後段班，也等於有高達56.2%的人後悔當初決定。

事實上，相關討論過去也曾在Dcard等論壇出現，不少從業者分享會計工作的實際狀況，「現在會計薪水落在2萬多一堆，比其他行業事情多錢很少」、「文組科系裡面大學最苦讀的科系，出社會還是一樣苦」、「念會計真的會後悔」、「看了這樓怕爆，對未來感到一片黑暗...當初沒那個本事真不該選會計系的」、「大學生公定價34000」、「事務所越來越缺人」、「會計就只是餓不死的工作而已」。

