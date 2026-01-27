薪水倒退、分紅打折！他跳槽到一線大廠「年薪比台積電少一半」崩潰曝科技業現況

新竹科學園區的高消費讓不少工程師吃不消。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

科技業是不少民眾眼中的高薪行業，但其中也有差異，一名研發工程師近日就分享他跳槽至一線半導體廠後，年薪非但從130萬元倒退至120萬元，而且分紅還被打折、工時又沒有比以往短，與差不多時期入職台積電、年薪近300萬、工時短的同期形成鮮明對比。PO文曝光後頓時引發網友熱議，竟有不少同道中人都深有同感，甚至認為新竹的生活成本比雙北更高：「新竹真的很悲哀！」

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「跳到一線IC薪水只有台積的一半」的文章表示，他在非一線的IC廠（Integrated Circuit Factory，積體電路廠，專指從事晶片設計、製造、封裝或測試的半導體企業）擔任RD（Research and Development，研發工程師）將近2年半，第1年年薪120萬元、第2年年薪則是130萬元，最後決定為了薪水與福利，跳槽至一線IC廠。

怎料第3年來到新公司後，原PO的年薪竟倒退回120萬元，還被老闆以「大家轉職第1年都是減薪，很正常」、「眼光放長遠」「不會阻止員工加班」為由帶過。不僅如此，原PO詢問新公司的同事後，還發現該公司從去（2025）年開始分紅就已經被打折，今（2026）年同樣又被打了8折，在該公司任職4、5年的同事年薪最多也只領200萬元左右。

反觀同期進入台積電工作的朋友都已快來到年薪300萬元，而且分紅還越來越多、工時相較他的更短，製程設備部門也不用員工輪值大夜班，再加上新竹物價漲得比台北更貴，除了年年上漲的房價，就連美容美髮、夜市小吃等消費都不便宜，也讓原PO無奈直呼：「真心覺得在新竹很悲哀，當初就是為了薪水才來新竹，結果東西比台北貴，薪水還只有台積的一半！」

PO文曝光後引起熱議，不少網友都深有同感：「之前就在說不要再選IC了，進來都在幫老人打雜，根本沒啥有價值的工作，錢也沒領到，還要買沒價值被炒起來的房」、「選台北系統廠每天滑手機炒股都比新竹舒服」、「不然你以為為何大家都往外商IC或G社去是為什麼？至少底薪高，而且老外都很廢，正常做要正常考績容易多了，雖然薪水還是不如我大GG，但自由度和WLB還是屌打，我做了7年現在年薪也有400，我自己是覺得很知足了」、「別說台積，這薪水跟二哥聯電差不多了，IC甚至還比較少」、「所以非一線跳一線不只分紅被砍，工時可能還變多，再加上年資可能被砍，坦白說除非部門練的技能可以跳外商，不然真的還不如待二線欸！」



