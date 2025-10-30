薪水優渥到辦黑卡？前「最美檢察官」8字揭真相

社會中心／李汶臻報導

過去以「最美檢察官」之稱走紅的陳漢章（樂樂），任職檢察官12年的他，今年8月底正式卸下檢察官身分轉任律師。一直以來，網路上持續傳出關於他的負面言論；他昨（30日）以「霸氣給黑卡」論述槓上酸民，引發網友熱議。隨後就有人好奇提問「檢察官的薪水可以優渥到辦黑卡？」，也釣出本人親自回應了。

陳漢章（樂樂）憑藉精緻妝容與絕佳體態，過去被網友們封為「最美檢察官」、「檢察界朴涎鎮」。他今年8月正式卸下檢察官身分並轉換跑道，投入律師工作。每每透過社群上傳美照，總能吸引大批粉絲圍觀。但網路上不時還是會冒出質疑他的言論，包括批評他裝扮成女性外貌、質疑他「騙妻結婚生子」，今日他有收到酸民抨擊他這樣的人「就是會苦了老婆跟小孩」。即便作為當事人的太座，都已經出面聲明沒有這回事，質疑聲浪確實不減反增，甚至還會連太座都被波及「一起罵進去」。

前「最美檢察官」陳漢章每每更新動向，總能吸引大批網友圍觀。（圖／翻攝自臉書@樂樂律師·前樂檢）





對此，陳漢章認為適時宣洩、有助身心健康，因此決定久違讓自己有「罵酸民的時間」。他正面開槓酸民「與其批評我的生活，不如好好照顧你自己的生活」，他強調自己把生活規劃得井井有條，並稱「我跟我太太有聊不完的話題，每天家庭氣氛和諧」。接著更霸氣反擊酸民「擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太、並且搞定你自己的生活再說」。





前「最美檢察官」陳漢章霸氣開嗆酸民。（圖／翻攝自臉書@樂樂律師·前樂檢）





這番「霸氣給黑卡」論述一出，掀起網友熱議並留言大讚「太座有黑卡、不用工作，基本上已經打趴一堆人了」、「霸氣的樂樂，回覆酸民一絕金句，能給張美國運通黑卡證明自己再酸別人」。而對於有網友好奇提問：「檢察官的薪水可以優渥到辦黑卡？」，陳漢章本人則親自回應：「我當檢察官是興趣」。





網友好奇「檢察官的薪水可以優渥到辦黑卡？」，陳漢章本人回應了。（圖／翻攝自臉書@樂樂律師·前樂檢）





