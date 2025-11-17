薪水全上繳！董座為3兒尋姻緣 婚後返還本利加贈新房

一名國內知名的企業董事長求三個已工作的兒子，將薪水除零用錢外全數交給父母，但兒子們還未結婚，因此董事長向桃園市中壢區美滿服務中心尋求協助，希望透過一對一聯誼活動幫助兒子們找到伴侶，一旦結婚就會歸還兒子上繳的本金與利息，還會贈送一棟房子。

白手起家董事長為兒尋姻緣，若結婚就還本利送新房。（示意圖／取自pixabay）

這位董事長向美滿服務中心展示了一張名片，顯示其企業在國內擁有十幾家分店。他提到，上週在台北參加一位宗親的兒子婚禮時，得知新娘是在中壢區美滿服務中心認識的。宗親說，他兒子只花一千元入會費，就娶到在教學醫院擔任語言治療師的媳婦。這讓董事長感到驚訝，並表示儘管事業有成，他仍希望兒子們能早日成家。

廣告 廣告

資深社工曾以輕鬆的口吻建議董事長，若三個兒子不結婚，他每月能收到更多錢，結婚反而會「虧本」，但董事長仍堅持希望兒子們早日找到幸福。作為白手起家的代表人物，他時常教導兒子們，事業成功需要不負債、努力工作以及認真學習的習慣。因此，在兒子們踏入社會前，他就要求他們將薪水除基本開銷外全數交給父母，由母親負責儲蓄。

董事長解釋，這種強制儲蓄的方式是因為兒子們住在家裡、吃在家裡，目的是為他們的未來奠定基礎。他承諾，一旦兒子們結婚，就會將本金與利息全數返還，並額外贈送一棟房子作為新房。然而，他對三個高學歷、身高超過180公分且擔任公司分店經理人的兒子至今未婚感到困惑，並向美滿服務中心尋求解答。

大兒子表示目前專注於事業發展，感情方面不急於決定，但並不排斥婚姻；次子則認為在自家分店工作，必須先有成就，才能為將來的婚姻提供保障；么子則提到父親當年帶著一個皮箱北上打拚，創出一番事業，他不希望落入「富不過三代」的俗語，期望能讓家族事業更上一層樓。

儘管如此，三個兒子都表示自己還年輕，希望能像父親一樣有成就，並認為若遇到合適的對象，當然願意組成家庭。他們也感謝父母培養他們存錢的習慣。美滿服務中心則回應，將會謹慎為這三位條件優越的單身男性挑選合適的聯誼對象，期望能讓董事長的家族一代比一代更優秀。

延伸閱讀

影/雞排哥自爆淡大生報復台大女友 350人今喝到地理系飲料

稱闆娘生娃去！大氣系生：發雞排延期至11/31 加碼到1000份

影/又見高齡暴衝1死8傷！楠梓菲籍老闆斷魂 73歲翁移送