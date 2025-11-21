薪水只拿一半！國光爆今年第3度欠薪 公路局出手開罰「這金額」

即時中心／林韋慈報導

國光客運再度被爆拖欠薪資。昨（20）日有匿名員工指出，原定發薪日公司僅匯入「半薪」，卻未事先公告，引發內部恐慌，並表示公司內部管理問題嚴重。對此，公路局今（21）日表示，已協助國光補齊剩餘薪資，預計今日全數發放，並已要求國光限期改善內部管理。





國光客運近年屢傳資金吃緊，今年7月就曾爆出延遲發薪，當時即由公路局介入。此次公司未說明原因便僅匯半薪，讓員工再度不安。國光客運昨回應稱，是「資金調度不及」，並承諾今日補發差額。公路局今日則發聲明強調，已積極協助該公司完成發薪，並將依《公路法》開罰 9 萬元，同時評估 1 至 2 條路線在特定期間停駛，並要求國光客運提出財務改善計畫。

除了薪資問題，國光內部問題也持續惡化。員工爆料，公司還積欠資遣費，有部分員工的勞健保未如期提繳，甚至連輪胎更新、車輛清潔等基本維運耗材都出現短缺。也有員工質疑，既然薪資來源多仰賴政府補助，卻仍在發薪日發不出全薪，顯示公司財務管理恐有更深層問題。

員工指出，由於公司財務不穩，不少司機已陸續離職，導致部分路線班次不足，乘客等車時間被迫拉長。而這次公司又未公告即僅發放半薪，恐引發更多員工離職。

客運轉型問題嚴重，國光客運內部問題日益發酵。公路局今表示，已要求台北區監理所密切掌握國光狀況，除保障駕駛與員工權益，也會兼顧乘客交通需求，後續將監督國光提出的改善方案，並研議改善部分路線營運。





