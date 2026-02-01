薪水小偷因一專長薪水多5千元 他氣炸公審卻被網嗆爆：這就是現實

一名網友抱怨同事工作打混摸魚，只因英文流利，薪水就比他高5000元。（示意圖，photoAC）

薪水多寡有時候不只看產出，還看你會不會外掛技能。一名男網友發文吐苦水，自認辛勤工作卻輸給隔壁整天混水摸魚的同事，對方只因為具備外語優勢，每月薪水就多領5000元。這篇抱怨文曝光後，瞬間讓不少社畜心有戚戚焉。

薪水小偷一天工作2小時

這名網友在Dcard發文描述，這位同事的日常行程非常精彩，早上先看股票行情，接著研究運彩跟球賽，午休起床比別人晚，下午還能悠哉吃下午茶，還去廁所蹲超久當薪水小偷，算下來認真上班的時間竟然只有下午2點到4點這短短2小時，其他時間幾乎都在處理私事。

靠語言專長薪水碾壓同事

兩人雖然職責差不多，但唯一的鴻溝就是英文，對方就憑著精通英文，月薪就直接輾壓他。儘管對方偶爾要跟國外客戶開會，但他覺得這頻率不該差到5000元，納悶自己是不是也該去補習，看到這種同工不同酬的現象，實在很難平復心情。

網友不挺認證語言王道

不過網友的回覆卻很現實，紛紛認證語言能力就是王道，尤其是主管英文爛的時候，你就是救命稻草，「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」「能英文開會基本上薪資可能就比同期多30%，但英文開會沒你想的容易，就算多益900也不一定能做到這件事」；還有人直指語言力就是入場券，「我是幹5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」。

更有網友毒舌開嗆，對方能用英文開會就是本事，「不平衡什麼，他可以英文開會你不行啊」「這很正常吧，他就比你有用啊」「沒什麼好不平衡的，你會做的他都會，但他會的你做不到，所以他值得5k」。

