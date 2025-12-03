薪水小偷？1個月14次如廁一小時 蘇州工程師被解雇

蘇州工業園區一名李姓工程師因一個月內14次長時間超1小時待在衛生間，被解雇後不服氣兩次上訴法院，要求公司支付違法解除賠償金32萬餘元（人民幣，下同，約4.5萬美元）；最後經調解協商，公司向李姓工程師補助3萬元（約4243美元）。

現代快報報導，李姓工程師於2024年4月至5月期間，在一個月內累計14次、長時間超1小時滯留衛生間，單次滯留更是接近4小時。公司以嚴重曠職為由，徵得工會同意，並在履行相應程序後與其解除勞動合約。李姓工程師辯稱，滯留衛生間是因痔瘡需臨時護理，但是，其在事發期間未向公司說明病情，也未申請病假。李姓工程師申請勞動仲裁被駁回後，訴至法院要求公司支付違法解除賠償金32萬餘元。

廣告 廣告

報導指出，法院審理認為，李姓工程師一個月內十餘次長時間滯留衛生間，遠超合理生理需求範圍，符合「員工手冊」「擅離崗位超過一定時間」的定義。其次，李某事發時未主動告知病情或請假，且購藥、手術均發生在滯留行為後期或解雇後。其職位需隨時回應工作需求，長時間失聯已導致工作延誤。一審敗訴後，李某不服提起上訴，二審中法院組織雙方調解，經協商，公司一次性向李某支付補助款3萬元。

更多世界日報報導

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝