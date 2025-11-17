薪水差點沒了！騎士背包飛出15張千元大鈔 被警拾獲直呼幸運

〔記者陸運鋒／台北報導〕謝姓男子騎機車上班途中，行經台北市大安區基隆路三段、辛亥路三段路口時，因背包拉鍊未關緊，導致1萬5千元大鈔飛散滿地，大安分局留姓及陳姓員警巡邏發現後，隨即停靠路邊撿取，而謝男返回詢問後，才確認這些錢是他的薪水，直呼太幸運了，頻頻向警方道謝。

大安警分局今召開記者會並提供影像說明，這起事件發生在本月下午2時許，羅斯福路派出所留員及陳員巡邏行經辛亥路三段前，赫然發現路上散落多張千元大鈔，2員立即下車查看，擔心是否有民眾遺失辛苦血汗錢，撿取清點後發現有15000元。

過程中，警方發現謝姓男子神情慌張、騎車四處張望，立即上前關心詢問，而謝男連忙表示自己在殯儀館上班，剛才行經該路段時，因背包拉鍊未關緊，導致昨天剛領的15000元薪水飛散滿地，正焦急尋找，警方聽聞後回「這筆錢我們已幫你撿起來了」，謝男直呼「太幸運了！」，且頻頻向警方道謝，隨後依拾得物辦理。

警方呼籲，民眾外出攜帶現金務必妥善保管，確認包包拉鍊、口袋確實關妥，以免發生遺失情形，此次員警主動巡察、熱心助人，展現警察保護民眾財產安全的精神，成功讓民眾失而復得。

