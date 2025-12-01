薪水差1倍！頂大文組男友狂情勒 外商妹崩潰怒分手

許多情侶有時可能因為收入差距過大，引發價值觀衝突。一位女子近日表示，自己是私立大學洗上四大理工碩士，目前在竹科外商、年薪約160萬元，男友則是頂大文組的出版社編輯，年薪約80萬元，兩人出社會前相處都很順利，沒想到出社會後卻常常讓她覺得壓力大，不管是送筆電、獲得年度最佳員工，男友都沒有好臉色，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為男友根本是在情緒勒索，最後兩人分手收場。

原PO在Dcard發文指出，她知道兩人收入有落差，所以不會主動提錢，而是偷偷塞錢或是找理由請客，不過男友還是常常覺得受傷，買了一台好筆電當生日禮物時，男友卻說「妳是不是覺得我買不起？」，換來一周冷暴力，直到她哭著道歉才和好，原PO榮獲年度最佳員工時，男友也只會潑冷水，稱原PO像一台賺錢機器、窮得只剩下錢，不像自己每天接觸文字、接觸靈魂。

原PO說明，男友工作上遇到挫折時，她嘗試邏輯分析、給建議，卻反被指責「妳又來了，又是那種高高在上的工程師嘴臉」，她只能承認自己太理性、太冷血來安慰男友；每當原PO生病或是工作出包示弱時，男友會溫柔安慰她，不過只要她一恢復自信，男友又會變得陰鬱、唉聲嘆氣的樣子，讓原PO直呼壓力大，好奇是否是理工女的自己成功，刺死了文組男友的自尊。

對此，許多網友紛紛回應，「你男友腦子有病，PUA上癮了是不是？」、「這跟文組理組沒有關聯，純粹對你男友來說，男強女弱才是他舒服的關係，而且這幾乎不可能改變」、「他很自卑耶，應該去找比他低的，還用PUA的方式對妳，他問題很嚴重喔」。原PO則透露，考量之後自己已經提出分手。

