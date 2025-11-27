薪水東南亞、物價像歐洲！ 他嘆台灣生活不合理 網戰翻





台灣近年物價節節攀升、薪資成長緩慢，不少民眾對生活壓力深感無力。一名網友近日在Threads 發文直言「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」，質疑台灣生活成本與薪資結構失衡，引發大量網友共鳴與討論。

原PO在Threads上發文「大家有沒有覺得，台灣的生活越來越奇怪？」他表示台灣薪資20年來停滯在「從2.8 萬撐到3萬多」的水準，但日常物價卻大幅上漲，全聯肉價一盤逼近百元、便當從50元漲到100元，甚至一頓平價小火鍋加飲料就要300元。讓她忍不住痛批「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲。」他質問「相忍為國真的合理嗎？」並反問大家「自由市場不是應自動調整嗎？為什麼只是在調整我們的忍耐度？」原PO強調他代表底層勞工提問，不是因為他不思長進，「而是因為在民主社會，弱勢也該有發聲的權利」。

文章曝光後，引起網友熱烈回應。有網友認同表示「薪資凍漲才是不合理現象」、「生活壓力大得不像話」、「最可怕的不止這個，我覺得最可怕的是會有一群跟你說你不夠努力的人」、「我在澳洲住了好幾年，回台灣的時候真的有被超市物價嚇到！台灣的物價不比澳洲便宜，而且反而更貴！ 但澳洲的薪水（做一樣的事）可以是台灣的3-5倍！ 感覺大部分的人在台灣很難真的存到大錢。」、「我住英國，每年回台灣我都被抬高的物價嚇到。我住的小鎮消費跟新竹差不多，領著台幣8萬多塊的薪水，過得還不錯！當初在台灣，做著差不多工作內容的工作，月薪只有兩萬七，存錢超難」、「明明是底薪物價卻很高，車子比人家貴、房子比人家貴，到底要怎麼活」。

也有人反對，認為近年平均薪資已有提升，物價上漲反映國際因素，不能單純比較，「全世界物價都在漲，這也能怪政府？」、「那你看到美國這樣一份要770台幣，不就嚇死了」、「親自去一趟歐洲，就知道這篇有多唬爛」、「你真的有去歐洲嗎？至少我確定奧地利的超市食物價格跟台灣差不多喔」、「你花了20年，薪水從2.8萬到3萬出頭，你沒想過是你自己的問題？」、「可能你的薪水沒有動，但別人的薪資20年來都加倍了」。

