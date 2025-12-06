薪水比部長還高！許宇甄：住都中心新增35人平均月薪達21萬

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委許宇甄質疑，內政部對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，放任天價薪資失控(年薪316萬)，是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨用來養肥貓的機關工具？

許宇甄指出，從國家住宅及都市中心送交立法院的115年度預算書中，住都中心正式員額從114年度的460人只增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝 8929萬元，獎金也增加2163萬元。換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元，薪水比部長還高。

許宇甄指出，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達 74154元(不含加班費、績效、獎金等)，是主計總處公布113年經常性薪資 46450元的1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。

許宇甄強調，預算審查尚未開始，但預算書已赤裸呈現荒謬問題。住都中心115年度用人費用從114年度的5億4448萬元暴增至6億7450萬元，一年增加1億3002萬元，增幅高達23.9%。中央並未宣布115年度公教加薪，社宅興建也毫無明顯進度，反而持續延宕。賴清德承諾的百萬社宅，其中要興建13萬戶社會住宅，如今連完整規劃都看不到。內政部長劉世芳甚至已經改口要加碼包租代管與租金補貼，等於承認住都中心的興建任務嚴重落後。

許宇甄直言，當中央拚命用替代方案滅火時，住都中心不但沒有反省，反而大幅擴編人事費用。難道這35名月領21萬的新人一到位社宅進度就能神奇追上？住都中心成立的宗旨是推動社會住宅、落實居住正義，如今成果欠佳，卻先把薪資拉到全國前段班。這不是在蓋社宅，而是在蓋住都中心自己的「薪資城堡」。人民買不起房，主管機關的人卻可以月領21萬，這樣的預算編列要人民情何以堪？

