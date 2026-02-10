薪水漲的像散步！年輕人開始懷疑人生：我們的「從零開始」不一樣
「年輕人買不起房，是不是不夠努力？」這句話，在社群上幾乎天天被拿出來討論。有人說，現在年輕人愛玩又不存錢；也有人表示，「不是我不努力，是這個世界跟爸媽那一代已經完全不一樣了。」對此，房地產部落客賣厝阿明表示，上一代買房，真的比較像在買白菜。不是說他們不辛苦，而是當年的結構不一樣。
賣厝阿明在臉書粉專「賣厝阿明 知識+」說明，三、四十年前，房價與薪水的比例沒那麼誇張，一個正常上班族存幾年加點貸款就能上車。那時候一間房子可能等於七到十年薪水；而現在很多城市直接拉到二十年、三十年起跳。年輕人不是不存錢，是怎麼存都追不上。
賣厝阿明繼續說明，長輩很愛說一句話：「我們以前也很苦。」以前也苦，但現在不是只有苦，而是苦得沒有速度感。他說，「薪水漲得像散步，房價漲得像坐高鐵。」普通上班族一年加薪2%、3%，房價一年給你跳5到10%，甚至更猛，年輕人不是沒往前跑，是跑到懷疑人生，還是被房價在後面直接超車，更現實的是資源卡位問題；很多房子，早就不是拿來住，是拿來鎖，早期買到的人，成本低、貸款壓力小，後面再買第二間、第三間，租給年輕人繳房貸給他。
賣厝阿明直言，這就出現一個很弔詭的循環：年輕人努力工作，繳租金，幫別人的房子增值；自己卻永遠在門口排隊。這不是單純努力不努力，而是結構上有人先上車，把位子卡好。也難怪現在很多年輕人開始懷疑人生。你不買，被說沒規劃；你想買，一看總價加利息，發現未來三十年都要為一間房子打工。
賣厝阿明分析，有人問：「我這輩子是為了房子活，還是為了自己活？」這不是躺平，是對現實的重新計算。但話說回來，也不能只怪父母輩。很多爸媽其實也很焦慮，看著小孩薪水追不上房價，只能硬著頭皮幫忙出頭期款。某種程度上，現在很多年輕人能買房，不是因為自己多會存，而是因為家裡願意撐一把。於是又拉開另一個差距：有後援的上車，沒後援的只能繼續租。房子慢慢變成不是努力的競賽，而是出身的比賽。
賣厝阿明指出，這時候世代衝突就出來了。父母覺得：「我們也是從零開始。」年輕人想的是：「你們的零，跟我們的零，根本不是同一個世界。」從前努力十年有機會翻身，現在努力十年，可能只是從租小套房，變成租大一點的套房。「所以年輕人買不起房，真的只是因為不努力嗎？還是其實整個遊戲規則已經變了，只是很多人還用舊時代的眼光在看新世代的困境？」
賣厝阿明強調，這不是單一族群的問題，而是整個社會在重新分配資源時，誰先卡位、誰被排擠的結果。當房子從「生活必需品」變成「資產競賽品」，年輕人自然會越跑越累，父母輩也越看越焦慮。
