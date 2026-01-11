薪水砍半上不了岸！海歸碩士投80封履歷狂槓龜：連根香蕉都不給？

許多人為了求職順利不斷進修，不過有時可能會因為學歷太高不符合市場需求，因此面臨求職困難。一位海歸男子近日表示，自己是外國商學院碩士畢業，除了打工以外沒有實習或是任何工作經驗，沒想到回台灣求職時，投了80多封履歷都沒順利上岸，不斷下修職稱、期望薪資都沒用，讓男子崩潰質疑，「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，自己是《QS世界大學排名》稍落後台灣中字輩的外國商學院碩士畢業，他選擇市場分析、行銷策略相關類別求職，準備了4、5種履歷，職業類別從正職專員投到助理、實習、儲備幹部、銷售員、屎缺，薪水從5萬、4萬、3萬、2萬多，一連投了80封履歷還是一直無法順利錄取。

原PO提到，自己在半年裡投了80封履歷，有的公司看都不看，有的標榜「經驗不拘」但一直詢問工作經驗，有的職缺跟工作內容不符，有的職稱需要多種工作能力，有的低薪卻要求專業能力，有的標榜「不要求即戰力」卻只找有經驗人士，甚至還有國際企業面試前放鳥。

原PO感嘆，「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」，自己陷入沒工作沒經驗、沒經驗找不到工作的死循環，原本打算第一份工作跟專長相關就好，不要求多厲害，後來變成學到東西就好，現在已經快要放棄不挑工作，但又害怕亂找工作導致未來發展性不佳。

對此，許多網友紛紛回應，時間點、學校排行都是關鍵，「現在這個時間點確實比較難啊，大家都要吃尾牙領年終了，哪有空管那麼多」、「大學哪間？中字輩國際排名都很後面了，國外商碩還比中字輩後面⋯很多人大學就在實習了，你學碩一個實習都沒有？先不管你學碩到底讀哪間，薪水開2萬多的公司，看到國外留學的也不敢找來面試好嗎！他們會覺得小廟請不起大神」、「坦白跟你講，我QS前40，然後我有兩段實習經驗還是找不到，這樣你有比較舒服了嗎」。

