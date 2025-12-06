薪水調得快卻不想升主管？他接到「儲備主管訓練通知」崩潰求救：我只想安穩上班

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

升主管本應是公司對員工能力的肯定，但對有些人來說卻是壓力來源。近日一名網友崩潰求助，表示公司制度、福利、調薪速度都非常優秀，偏偏他個性安逸、躺平型，只想把手邊工作做好，卻突然被通知要參加「儲備主管外訓」，讓他煩惱：「有沒有人有類似的經驗，要如何避開這個升遷的機會？」

升主管本應是公司對員工能力的肯定，但對有些人來說卻是壓力來源。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，現在任職的公司待遇很好，只要有新增工作內容，主管會直接當下調薪，而且幅度令人滿意。雖然每年固定調薪幅度一般，但整體制度與自由度是他「待過最舒服的公司」。

但讓原PO心煩的是，原本部門沒有主管大家平行協作。近日卻傳出協理希望升一位「組長」，而他今天一上班就被人資通知，要參加外部「儲備主管訓練」。這讓他嚇傻：「但我的個性其實偏躺平安逸型，就是把份內工作穩穩的完成，實在不想也覺得自己個性不適合管理別人…」因此原PO內心十分掙扎，才會上網求助：「有沒有人成功迴避升遷？該怎麼跟公司說？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「坦然面對，如果升的是一個能力弱、年資淺、又機車的人當管理你的人，或是外單位空降來搞不清楚狀況的來管理，不會比較好」、「主管就是要一個聽話的來扛啊，不然能力強的又壓不住。或許你的同事能力很強脾氣都很火爆」、「你要證明沒有主管也能完成公工作，直接跟大家說你不升主管，其他人就沒有機會，未來也不會有主管，眾望所歸民主投票的結果」。

