薪水追不上房價！購屋門檻再攀升 百萬年薪才買得起房子成常態

記者陳韋帆／台北報導

2025年百萬年薪房貸族占比達41.2%刷新紀錄，薪水成長追不上房價，百萬年薪才買得起房恐已成常態！（示意圖／記者陳韋帆攝影）

薪水成長追不上房價，百萬年薪才買得起房恐已成常態！中信房屋研展室副理莊思敏指出，房價持續走高、銀行審核趨嚴的雙重壓力下，高收入族群已逐漸成為房貸市場的申貸主力，若購屋族缺乏一定收入基礎，確實很難負擔得起動輒千萬元的房價。

根據聯徵中心統計，2025年前三季全台年收入超過100萬元的房貸件數達46,641件，占整體申貸總量113,142件的41.2%，刷新歷史新高，較2016年同期的31.0%大幅增加10.2個百分點。

房貸族歷年「年薪百萬」占比統計。（圖／中信房屋提供）

購屋留意房貸支出比 應採「先求有再求好」換屋策略

莊思敏指出，限貸令下，銀行優先核貸給信用優良、收入穩定的優質客戶，同時對收支比審核更趨嚴格，導致買盤結構明顯向高收入族群傾斜，小資族的生存空間日益受到擠壓。對於有預算考量的首購族，莊思敏建議應秉持「先求有、再求好」原則，先將目光轉向相對外圍的蛋白或蛋殼區，以通勤時間換取可合理負擔的居住空間，待日後收入增長再視情況換屋。

她說明，小資族務必審慎控管現金流配置，若房貸支出占比過高，未來面臨的財務風險將隨之提升。特別是使用寬限期的申貸者，應提前規劃寬限期結束後房貸支出驟增的還款壓力，避免發生資金周轉問題，在房價高檔盤整期，應以財務穩定為首要考量，避免盲目追高導致生活品質崩盤。

新青安政策雖能減輕負擔，但房價漲幅遠超薪資成長，專家呼籲政府正視提升實質購買力以維居住正義。（示意圖／資料照）

薪資追不上房價 限貸令讓購屋族更雪上加霜

莊思敏指出，雖然政府推出新青安政策協助首購族，但在房價高漲、銀行核貸保守環境下，收入有限的族群就算湊足自備款，每月房貸支出仍是沉重負擔，限貸令更讓小資族的申貸之路雪上加霜。

她強調，當前房市困境並非僅靠信用管制或補貼就能化解，如何平衡產業發展，提升非科技業民眾的實質收入，讓薪資成長速度與房價水準接軌，才是推動居住正義的重要課題。政府在施政時應正視實質購買力低落的問題，透過更多元的產業政策來改善民生經濟，而非單純仰賴金融手段調節房價，方能真正落實讓民眾有房可住的願景。

