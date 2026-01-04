薪水35K還租屋「每月存1萬2」！他靠5招省錢：不會太緊縮

生活中心／周希雯報導

在這個物價高漲的世代，許多人每天一睜開眼睛，就要面對接連而來的花費，從房租、伙食、交通等，一點一滴榨乾錢包，想存錢只能省吃儉用過日子。就有網友分享，雖然月薪僅3.5萬，但他靠5大省錢妙招，每月仍能存下1.2萬，連房租也能大大壓低。貼文一出引發熱議，不少網友也驚訝表示，「真的划算超多！」

原PO在Dcard發文表示，出社會工作近1年後，摸索出5個不必過度緊縮的省錢秘訣，並分享每月開銷明細。首先租屋8000元，他找好友合租三房家庭式，分攤下來比租套房划算，不僅空間變大還能在家煮飯，「這跟餐費有蠻大的影響」，同時選擇台電台水繳費，「一度電不用被坑到6、7元」。餐費則是1萬元，早餐固定吃超商飯糰或連鎖品牌的早餐優惠組合，午餐在公司附近解決、晚餐則是自己煮；雞蛋、蔬菜會到黃昏市場購買，肉品則到好市多買一大盒、回家自行分裝。

原PO晚餐主要自己料理，並到黃昏市場購買食材。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

至於交通費2000元，原PO主要靠捷運、公車、通勤Ubike，大眾工具到不了的地方會租共享機車，偶爾和朋友共乘計程車；生活必需品也是2000元，包括衛生紙、衛生棉及日常美妝保養，每個月金額不一定，同時有電信費800元。最後，原PO把信用卡額度維持在學生時期的2萬，可有效限制花費和慾望，若有大筆需求會請家人幫忙、或調高臨時額度。對此，原PO每月共剩下1.2萬，一半拿去存股、一半放活儲當緊急備用金，偶爾會有治裝費用，「總之一些非固定支出的項目我會從這裡支出」。

原PO通勤主要靠大眾運輸工具。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「租家庭式真的划算超多。還可以一起訂閱各種串流服務」、「信用卡額度真的不能太高，之前從兩萬拉到五萬之後，每個月一定刷超過兩萬」、「我也跟你差不多～其實這樣生活聽起來還蠻舒服的，不是真的窮到不行，而是有把錢用在自己想要的地方」、「我都沒注意到早上有優惠！！明天馬上改吃」、「知道什麼是需要、什麼是想要，其實存錢不難，我薪水也沒很高，但今年32存款也千萬了」。

原文出處：薪水35K還租屋「每月存1萬2」生活不緊繃！全靠「5招省錢秘訣」網佩服

