薪資上看8萬！瑞幸咖啡瘋傳「12月進軍台北」首店地點曝光…隔壁就是星巴克

瑞幸咖啡瘋傳將在台灣開店。圖／翻攝自微博／luckincoffee瑞幸咖啡

被封為「中國咖啡一哥」的平價咖啡品牌「瑞幸咖啡」除了中國，在美國、新馬都有分店，如今更傳即將進駐台北。消息曝光後頓時引發網友熱議，也有網友發現，門市位置似乎坐落在今（2025）年4月熄燈的肯德基中山店原址，隔壁就是星巴克，透過人力招募啟事也能順藤摸瓜找到其代理商，官網上更強調，將在12月開出台灣首店，接下來也會在台灣主要城市展店布局。

瑞幸咖啡要在台灣開店了？首間門市就在星巴克隔壁

有網友在Threads上PO文表示，聽聞中國平價咖啡品牌「瑞幸咖啡」即將在南京東路三段開店。消息曝光後頓時引起熱議，有網友擔憂「統戰」恐滲透台北街頭，但也有網友認為台灣咖啡品牌不少，除了價格低廉，味道也應是競爭關鍵：「真的難喝，我給過3次機會了，加在咖啡裡那個鮮奶到底為何會有怪味」、「開了一家外來品牌就會讓整個咖啡生態毀掉的話，那才應該要檢討吧」、「一定會很火，台灣咖啡這麼貴，經濟這麼差確實要洗洗牌」、「瑞幸對打的其實是手搖飲店，好處是出新品多、便宜、嚐鮮，壞處是普普。」

廣告 廣告

瑞幸咖啡瘋傳將在台灣展店。圖／翻攝自微博／luckincoffee瑞幸咖啡

也有網友路過南京東路三段後，發現瑞幸咖啡新店就坐落在今（2025）年4月才熄燈的肯德基中山店原店，新門市目前正在裝修，隔壁還是知名咖啡品牌星巴克。值得注意的是，隔壁的星巴克也可見油漆工正在粉刷牆面，根據三立新聞網報導，油漆工透露是在「重新整修」，因此也被外界認為「備戰意味濃厚」。

瑞幸咖啡招募啟事曝光？最高薪資達8萬

雖然店外招牌還沒掛起來，但這名網友拍下店外刊登的「人才招募啟事」已透露一二。掃描附上的QR Code將跳至代理商「順昱控股股份有限公司」的人力銀行頁面，可見目前正在聘請咖啡師、門市店長與副店長、財務主管及資深人事專員，其中咖啡師最低薪資3.5萬元起跳、店長最高達6.1萬元，財務主管最高更來到8萬元的數字；福利除了員工健檢、年終與績效獎金，還強調可「每天享有員工飲品」。

瑞幸咖啡代理商目前已在人力銀行上刊出招募啟事。圖／翻攝自104人力銀行

順昱控股股份有限公司在簡介中寫明，公司是專注於多品牌咖啡代理運營的服務商，官網更標榜「目前擁有知名咖啡品牌在台地區的獨家經營權」，期許以高標準的門店體驗與一致的品牌形象，將品牌價值延伸至更具國際感的在地市場。官網也強調，全台首店即將於12月登場，未來將在主要城市展開據點佈局，並以「精品咖啡 × 城市溫度」為核心概念，提供沉浸式咖啡體驗。

點開官網中的「菜單」就能見到瑞幸咖啡的招牌「鹿頭」logo，點開照片還能看見瑞幸咖啡的品項名字，包括SOE小黑杯、瑞納冰、生椰家族等。另外，透過經濟部智慧財產局商標檢索系統搜尋可見，瑞幸咖啡早在今年4月就申請在台商標，商品類別包括「030」咖啡、咖啡飲料、即溶咖啡包、茶、茶飲料、奶茶、水果茶、麵包、餅乾、糕點；「032」咖啡口味之不含酒精飲料、軟性飲料；甚至還有「009」手機應用程式、可下載之電腦程式、調製飲料用具人工智慧的人形機器人等。

順昱控股股份有限公司官網已有瑞幸咖啡的品項。圖／翻攝自官網

瑞幸咖啡是什麼？

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）成立於2017年，是中國近年成長最快速的連鎖咖啡品牌之一，以「線上下單、線下取貨」的新零售模式迅速崛起，品牌透過低價格策略、快速拓展門店、強調App消費體驗與大數據營運，短短2年內就在中國主要城市建立大量據點，並於2019年登上美國那斯達克，創下中國新創公司最快上市紀錄。

不過，瑞幸的高速增長也伴隨重大危機，公司曾在2020被揭發存在大規模財務造假行為，虛增2019年銷售額約22億人民幣，引發股價暴跌，甚至杯美國交易所下市。瑞幸此後啟動大規模重整，包括撤換高層、重建財務制度、與投資人和解並完成近4.6億美元的債務重組，經過近2年的整頓，瑞幸逐步恢復營運，並於2022年捲土重來。

順昱控股股份有限公司官網已有瑞幸咖啡的品項。圖／翻攝自官網

瑞幸主打「平價、快速、方便」的咖啡體驗，加上頻繁推出新品與跨界聯名，成功吸引大量年輕族群與上班族，門店數量還在2019年底一度超越星巴克，成為中國本土最大咖啡連鎖品牌。瑞幸咖啡近年憑藉大量新品、價格優勢持續擴店，也在2023年跨足海外市場，美國紐約、新加坡，馬來西亞都已開設門市，截至2025年第1季，瑞幸報告全球門市總數已達約24097家。



回到原文

更多鏡報報導

台北租屋驚魂！她遭惡房東偷窺辱罵「不檢點」 住4天噴8萬急逃出：現在還在出租

中國人不到日本旅遊 北海道商家：不影響！因台灣客好多

太噁！超商男店員拆包裹「拿胸罩上下狂擼」射後洗好放回去…還敢邀取貨人看片