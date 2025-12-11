薪資中位數出爐！40歲才破4萬 研究所以上逾6萬元

主計總處近日公布今年前10月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資中位數為新台幣3萬8319元，年增3%，顯示過半勞工月薪仍未達4萬元。統計數據顯示，年齡與教育程度對薪資影響顯著，未滿30歲者薪資中位數僅3萬元出頭，需至40歲以上才能突破4萬元關卡。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

根據主計總處統計，今年1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7803元，年增3.08%，累計總薪資平均數成長4%。然而平均數容易受極端值影響，無法真實反映多數勞工薪資狀況，因此中位數更能貼近實際「薪情」。最新數據顯示，經常性薪資中位數為3萬8319元，意味著有過半數勞工薪資低於4萬元。

主計總處說明，行業別與受僱員工個人特性都會影響經常性薪資中位數變化，其中年齡年資與教育程度影響最為明顯。從年齡層分析，1至10月未滿30歲者經常性薪資中位數為3萬1740元，隨著年齡增長與工作經驗累積，30至39歲升至3萬9019元，40至49歲達4萬2064元，50至64歲者增至4萬3143元。65歲以上者因包含退休後二度就業員工，中位數降至3萬8199元。

今年1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7803元。（示意圖／Pixabay）

教育程度方面，專科及大學程度者1至10月經常性薪資中位數為4萬501元，研究所程度者則達6萬6548元。主計總處指出，觀察近5年同期數據，研究所程度者的年增率普遍高於其他教育程度者，顯示高學歷在薪資成長上具有優勢。

各行業薪水數字仍有差異。（示意圖／Pixabay）

從行業別來看，1至10月各行業受僱員工經常性薪資中位數差異明顯。住宿及餐飲業與支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1566元與3萬2721元。受僱員工人數較多的製造業為3萬6726元，其中電子零組件製造業達4萬6914元。出版影音及資通訊業為5萬3400元，金融及保險業則以5萬7861元居各行業前列。

