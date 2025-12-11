薪資中位數年齡教育差很大 40歲以上破4萬碩士逾6萬

（中央社記者潘姿羽台北11日電）上班族「薪情」變化一向是關注焦點。主計總處統計揭露今年前10月全體受僱員工經常性薪資中位數為新台幣3萬8319元，年增3%；其中年齡年資影響工作經驗，未滿30歲者薪資中位數僅3萬元出頭，直到40至49歲的年齡層，薪資中位數才突破4萬元。

主計總處統計，今年1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7803元，年增3.08%，累計總薪資平均數也成長4%。

儘管經常性薪資平均數持續成長，平均數易受極端值拉抬，無法貼近普羅大眾「薪情」，因此民眾傾向透過中位數，了解薪資表現。

根據主計總處最新發布統計，今年前10月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8319元，雖然持續成長，仍不及4萬水準，意即有過半勞工低於4萬元。

主計總處說明，行業別、受僱員工個人特性，都會影響經常性薪資中位數的變化，尤以年齡年資、教育程度都有影響。

主計總處統計，1至10月未滿30歲者經常性薪資中位數為3萬1740元，而後隨著年齡增長，薪資也因工作經驗及專業程度累積而提高，30至39歲升至3萬9019元，40至49歲為4萬2064元，50至64歲者增至4萬3143元；不過到了65歲以上者，這個年齡層包括退休後二度就業的員工，中位數降至3萬8199元。

此外，教育程度也會影響薪資表現。主計總處指出，觀察1至10月經常性薪資中位數，專科及大學程度者為4萬501元，研究所程度者為6萬6548元；針對近5年同期觀察，研究所程度者的年增率普遍高於其他教育程度者。

至於1至10月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1566元與3萬2721元；受僱員工人數較多的製造業為3萬6726元，其中電子零組件製造業為4萬6914元；而出版影音及資通訊業5萬3400元、金融及保險業5萬7861元，相對較高。（編輯：林淑媛）1141211