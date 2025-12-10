薪資倒退嚕警報解除！前10月實質總薪資增幅創10年新高 電子零組件加班爆表46年紀錄

主計總處公布今年前10個月經常性薪資創近26年最高，而電子零組件受惠AI需求，加班工時創46年新高。路透社



主計總處今（12/10）日公布今年前10個月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7803元、年增3.08%，為近26年來同期最高；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增1.32%，續創下五年來最大增幅；而累計實質總薪資平均數則成長2.22%，創下近十年同期新高。官員分析，實質薪資增幅的原因，主要是最低工資提高、廠商加薪，加上今年通膨相對溫和，使得薪資持續成長。

主計總處公布10月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8252元，年增3.8%；加計獎金及加班費等非經常性薪資8971元，合計後總薪資平均數為5萬7223元，年增7.38%。而經常性薪資中位數為3萬8743元、年增3.99%。

今年1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7803元，年增3.08%，創下2000年、近26年來同期最高；而扣除通膨數據，實質經常性薪資來到4萬3664元，年成長1.32%，續創五年來最大增幅；累計實質總薪資平均數也年增2.22%，創近十年最高。

國勢普查處副處長譚文玲說明，實質薪資增幅擴大的主因，包含基本工資調漲與廠商加薪，屬於經常性薪資的提高；其次是非經常性薪資，如年終或紅利等獎金的增加；而最關鍵的是，整體薪資的增幅高於通膨的增幅，經過物價平減後，實質薪資仍能維持強勁的正成長。

工時數據也反映景氣的熱絡，特別是製造業的受僱人數與加班工時等兩大指標，譚文玲表示，10月的製造業加班工時為17.8小時、年增0.3小時，連續17個月增加，而累計前10個月的平均月加班工時為17.1小時，為近15年來同期最高。

其中，10月的電子零組件製造業加班工時為30.4小時，而1到10月的平均月加班工時高達27.8小時，雙雙創下1980年6月、46年以來的最高點。另一個觀察指標，電腦電子及光學製品的加班工時，10月為16.7小時、年增2.3小時，連續15個月正成長，前10個加班工時為15.3小時、年增2.5小時，創下2006年、近20年來同期最高，與伺服器需求增加有關。

譚文玲指出，從受僱員工數來看，電子零組件製造業持續上升，10月比去年同期增加1.7萬人，累計前10個月增1.3萬人，在整體製造業屬於表現最好的行業之一，顯示景氣旺盛體現在人力需求，無論是薪資創26年新高，或是加班工時增加，都與AI、高效能運算等相關產業的需求密切相關。

