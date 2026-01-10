薪資優勢不再？ 網憂公職「鐵飯碗」變「生鏽碗」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

隨著基本工資連年調升，公職過去被視為「鐵飯碗」的薪資優勢，近來引發不少討論。有網友在社群平台發文指出，隨著基本工資逐步逼近3萬元，公職基層起薪與民間基層工作的差距不斷縮小，讓原本仰賴「穩定、高於基本工資」作為誘因的公職體系，正面臨吸引力下滑的現實。

原PO表示，過去基本工資仍在2萬初時，普考或四等公務員起薪約3萬多元，與勞工薪資存在明顯差距；但近年基本工資年年調升，薪資落差逐漸被拉近，原本的「優勢」甚至快成為「地板」。

原PO進一步點出三大關鍵。首先是薪資差距快速縮小。以初等或五等公職為例，扣除退撫及健保費用後，實領薪資已與基本工資相去不遠，普考或四等雖仍略高，但與過去高出1萬多元相比，如今僅剩幾千元差距。相較之下，民間企業仍可能有調薪、獎金或分紅空間，公職卻是「死薪水」。

其次是物價上漲速度快於公職調薪。原PO指出，基本工資調升往往連動民生消費價格，但公務員加薪需經過行政程序與預算審核，調整頻率較低。原PO表示：「每次加薪 4% 看起來很多，但 當外面便當從 80 變 120 的時候，你的薪水可能五年才動那麼一次」，實質購買力其實是不斷在萎縮。

第三則是工作壓力與責任不成正比。貼文提到，現今公職早已不再是外界想像中的「輕鬆穩定」，不僅需面對民眾高標準的服務期待，也常因人力縮編而出現一人身兼多職的情況，加班費卻有上限，還需承擔行政責任與法規風險。

原PO感嘆，過去考公職的理由在於「穩定」與「優於勞工的起薪」，但如今穩定卻可能變成「窮得穩定」，薪資優勢也被基本工資逐步追平，或許正是近年國考報名人數下滑、部分單位出現招募困難，甚至新人報到不久即離職的原因之一。不禁讓原PO反問：「現在考公職還值得嗎？是應該繼續拚一個穩定的未來，還是乾脆去私人企業拚個高薪？

」

貼文一出，引起不少網友熱烈討論，指出「公職最大優勢從來不是在職薪資多好，而是退休後生活不會太糟」、「公務員本來就不會賺大錢，要的只是穩，要賺大錢建議離職」、「公務員唯一的優勢就是不會隨便被開除而已 其他全都劣勢」、「公職最大的優勢不是薪資是福利，薪資沒有比較差，但公司絕對合法，福利也多」。

