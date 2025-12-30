薪資凍漲？60%民眾預期半年不變 27%盼加薪13%恐縮水

圖/TVBS

在就業市場中，調薪議題一直是受薪族群關注的焦點，尤其在歲末年終之際更顯重要。根據金控公司調查，60%民眾認為未來半年薪資將維持不變，27%預期加薪，13%則擔憂薪資縮水。企業方面，有64%的企業預計明年會調薪，預估平均調幅為4.5%，約每月增加1780元。企業考量調薪的主要因素包括公司營運狀況（75.7%）、人力市場變化（60.6%）及薪資市場競爭力（45.3%）。然而，即使有調薪機會，許多上班族仍持消極態度，主要受限於產業差異與物價相對平穩的影響。

人資學院資深專任顧問羅悅華表示，從2021年的月薪中位數3萬5000元到2025年的4萬元，平均調幅約3.4%。她分析上班族對加薪機會持消極態度的原因有二：一是經濟景氣好轉主要集中在半導體、AI等特定產業，多數中小企業未感受到經濟好轉；二是過去一年物價通膨相對平穩，企業認為無須全面調薪。值得注意的是，雖然基本工資每年調整且軍公教全面加薪，金控調查仍顯示近半數民眾認為2026年薪資水準將維持不變。

築間餐飲集團公關長高林禎指出，現今求職者非常注重調薪制度、加薪制度和申請制度，因此他們提供基層員工一年四次的晉升面試調薪機會。她還強調，求職者也十分重視員工福利，包括是否有員工旅遊（國內或國外）、尾牙及年終獎金等。

人力銀行調查顯示，求職者最在乎的是工作保障和薪資福利，近年來也越來越重視工作與生活的平衡以及與同事間的互動品質。工作友善、生活友善及對待友善，都是支撐員工繼續工作的關鍵因素。綜合來看，若工作能提供成就感並維持工作與生活平衡，即使未能加薪，受薪族可能不會立即萌生離職念頭。但企業若能誠意加薪，員工工作熱忱必定提升。

