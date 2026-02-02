「薪資差額」補貼9行業延長至7月底 助減班休息勞工安心過春節

▲勞動部將延長辦理「僱用安定措施」，9行業在公告辦理期間雇主協議實施減班休息達30日以上，就能申領薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬1,500元。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部自2月1日起將延長辦理「僱用安定措施」，9行業在公告辦理期間雇主協議實施減班休息達30日以上，就可以依規定申領薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬1,500元，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，也能安心過春節。

為持續照顧受國際經貿情勢影響訂單驟減而減班休息的勞工，勞動部積極推動「僱用安定措施」，原先辦理期間只到今(115)年1月31日止，現延長到今(115)年7月31日，只要在辦理期間與雇主協議實施減班休息期間達30日以上，有向當地勞政機關列冊通報的受僱勞工，且公司符合「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9個行業別，就能申領薪資差額補貼，每月最高可領新臺幣1萬1,500元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，轄區就業中心一接獲地方政府提供的減班休息勞工名冊資料，就會立即啟動關懷宣導，輔導勞工申請薪資差額補貼，可由勞工本人或是雇主代為申請，透過紙本申請書或是「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請。此外，薪資差額補貼的申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，舉例來說，自今(115)年1月1日至1月30日減班休息滿30日，於1月31日起就可以提出申請，超過4月30日送件視同放棄補助，呼籲民眾要注意申請期限，保障自身權益。（照片記者劉秋菊翻攝）