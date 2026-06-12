薪資年增幅近8年新高 平均總月薪逾5.7萬元

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廠商調薪意願升高，帶動勞工薪水大幅成長。主計總處今(12)日公布薪資調查結果，1至4月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.77％，平均實質經常性薪資年增1.4%，總薪資平均數成長3.37％，實質總薪資年增為1.99%。儘管同期物價上漲1.35％，實質經常性薪資及實質總薪資分別創下近6年及近8年最大漲幅。

根據主計總處統計，1至4月工業及服務業受僱員工每月經常性薪資平均數為4萬8,826元，年增率2.77％，總薪資平均數為28萬8,792元，年增3.37％；以較能反映一般民眾薪資的中位數來看，1~4月每人每月經常性薪資中位數為3萬9,194元，年增2.98％，向4萬元大關邁進。

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觀察4月薪資表現，平均經常性薪資為4萬9,146元，年增2.9％，為27年以來同月次高；獎金加上加班費等非經常性薪資有8,340元，合計4月總薪資平均有5萬7,486元，年增3.6％；至於薪資中位數則是3萬9,348元，年增3.17％。

自2月底美伊戰爭爆發後，國際能源及原物料價格應聲大漲且維持高檔。不過，4月物價漲幅仍算溫和。主計總處表示，由於政府穩定物價措施奏效，因此國內物價並未大漲，且受僱員工薪資成長，使得實質薪資出現明顯增幅。

同時，主計總處公布加薪調查結果，2025年調升經常性薪資的廠商占34.8％，為25年新高，年增0.9個百分點；調薪員工人數占40.7％，則是2011年以來新高，年增0.5個百分點。若加計年資晉級的加薪，則有38.5％的廠商調升薪資；調薪員工人數占46.5％。

至於今年調薪情形，至3月底，2026年已經調升或預計調升經常性薪資的廠商占31.4%，尚未決定者占38.9%，不調整的廠商占29.7%。主計總處認為，以目前的經濟情勢來看，今年廠商調薪比率很有機會高於去(2025)年。

在調薪部門別方面，2025年工業部門有37.6%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門的33.8%。若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為42.5%，服務業部門為36.9%。至於調升經常性薪資員工人數比率上，工業部門為46.9%，高於服務業部門的36.6%。

按行業別來看，金融及保險業有76.7％廠商調薪，比率最高；製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業都超過4成。而廠商調薪主要因素，以「員工個人表現」占49.2％最多，其次為「最低工資調整」，調薪項目以調升本薪占97.3%最為普遍。

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