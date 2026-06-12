薪資成長跑贏物價！4月薪資寫近27年次高 製造業加班工時創19年新高

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4月全體受僱員工的經常性薪資為4萬8,826元，年增達2.77%，創下近27年來同期次高紀錄。資料照



行政院主計總處今（6/12）日公布最新薪資統計，4月全體受僱員工的經常性薪資為4萬8,826元，年增率高達2.77%，創下近27年來同期次高紀錄，而實質總薪資則不升反減，年增降至3.6%；不過，若是拉長至今年前4個月，實質總薪資年成長1.99%，創近八年同期最高，扣除通膨的實質經常性薪資年增1.4%，則寫下近六年來同期最高。官員強調，由於去年通膨基期較高，加上名目薪資高於物價漲幅，使得實質薪資依舊維持正成長。

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主計總處公布最新數據，4月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬9,146元、年增2.90%，創下近27年以來同期次高，僅低於去年4月的年增率，而加計獎金及加班費等，總薪資平均數為5萬7,486元、年增3.60%；另外，經常性薪資中位數為3萬9,348元、年增3.17%。

觀察1到4月的累計數據，全體受僱員工的經常性薪資平均數為4萬8,826元、年增2.77%，實質經常性薪資平均數年成長1.4%，累計實質總薪資平均數也成長1.99%，前者創近六年以來同期最高，後者則寫下近八年的同期高點。

國勢普查處副處長譚文玲分析，實質經常性薪資創新高有兩大原因，一是通膨年增率基期偏低所致，去年1到4月的CPI年增率為2.17%，反觀今年1至4月平均CPI年增1.35%，經過平減之後，年增率明顯上揚；二是最低工資調升、廠商加薪等因素，使得名目薪資增幅大於通膨，讓實質薪資依舊維持成長。

在加班工時方面，譚文玲說明，受到AI應用快速擴張的帶動下，製造業加班工時出現明顯增加，4月份就高達18.5小時，創下19年同期以來最高，而電子零組件製造業加班工時為29.6小時、年增1.6個小時，另一項電腦、電子產品及光學製品製造業的加班工時也有18.1小時，年增1.7小時，雙雙創下47年以來的最高。

若是拉長到今年前4個月的加班工時，製造業也來到17.6小時，寫下近22年來同期最高；同樣地，電子零組件 加班工時為28.8小時，電腦、電子產品及光學製品製造業也有16.8小時，也創有統計以來的最高。譚文玲認為，觀察加班工時的增加，呼應AI熱潮帶動出口和GDP的成長。

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