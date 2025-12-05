薪資是男友2倍 送筆電反遭嗆「是覺得我買不起」？ 網齊勸快逃
情侶間的收入落差可能產生衝突。理組畢業的女網友表示，自己年薪160萬元，男友的儘管她從不主動談錢，男友卻經常冷嘲熱諷，讓她感到心累。
這名女網友在Dcard以「原來理工女的成功，真的會刺死某些文組男的自尊」為題發文，表示自己和男友交往兩年多了，出社會前男友非常照顧她，但出社會後卻因薪資落差導致情況生變。自己是四大理工碩士，在竹科外商工作、年薪約160萬，男友則是頂大文組畢業，年薪約80萬元。
她知道清楚雙方的薪資落差，因此從不主動談錢，請客也會找理由，或偷偷塞錢避免，盡可能顧及男友自尊，但似乎還是常因為「錢」動輒得咎。例如她發現男友的舊筆電速度慢，買了筆電送給男友當生日禮物，未料對方卻質疑她的心態「是不是覺得我買不起？」，儘管她解釋只是希望新筆電能幫助男友工作更順暢，對方仍不買單，稱「你們這種科技業的人，真的以為錢可以解決所有問題。你根本不懂這台舊電腦對我的情感意義，你這樣做讓我覺得我很無能」之後更因此冷暴力一週，直到她哭著道歉才勉強落幕。另外，當她拿到年度最佳員工時，男友第一時間也不是祝賀，反倒而酸她像是「只會賺錢的機器」，說自己才是「真正接觸靈魂的人」。
▼原PO曾送一台新筆電給男友，未料男友因此不高興，質疑「是不是覺得我買不起？」，兩人還因此冷戰一週。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
另外，男友工作不順時，她試著用理性邏輯分析情況給建議，也會惹怒男友，罵她「又擺出工程師的優越臉」，怪她缺乏同理心。但當她生病或工作出包被罵時，男友又變得十分溫柔，安慰她「外面的世界很殘酷，只有我會真心接納這樣破碎的你」；但等她恢復自信後，男友又立刻變得陰鬱，忽冷忽熱的態度讓她壓力很大，也感到心累，無奈問：「是不是文組跟理組的思維差異真的大到無法溝通？」
▼男友忽冷忽熱的態度讓原PO感到心累，無奈問「是不是文組跟理組的思維差異太大難溝通？」（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
此案例吸引許多網友留言討論，眾人一致認為這無關文理組，而是原PO男友的性格過於自卑的問題：「這不是文理組問題，單純他在PUA你」、「這不是文理組的問題，純粹是你男友人品太爛」、「這和文組沒關係 純粹是個人問題」、「這跟文組理組沒有關聯，純粹對妳男友來說，男強女弱才是他舒服的關係，而且這幾乎不可能改變」、「自卑的人才會一直看到別人的不好，甚至把別人的好轉譯成不好，來讓他的失敗合理化」、「自卑的男人是妳一輩子都改變不了的，兩倍的薪資是他的原罪不是妳，換一個跟妳同頻率或者比妳好的不更好？」、「跟文組理組無關，跟人比較有關 其實你們的想法和價值觀落差很大」。
但也有網友指出，這篇文章太明顯強調文理組的差異，懷疑其真實性，質疑可能是創作文：「這篇文表面上在詢問大家感情問題，實際上是在加深文理組的刻板印象還有創造對立，有夠創的文」。
（封面示意圖／取自Pexels）
