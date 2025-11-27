薪資統計出爐！ 六都排名「這縣市」最低

行政院主計總處25日公布113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果。以六都縣市來看，本國籍受僱員工全年總薪資中位數最高的是台北市，為73.5萬元奪冠；桃園市以61.6萬元次之。然而，六都中最低的縣市是台中市，僅有51.7萬元。有學者指出，主因是台中產業分布多為傳統產業，加上年輕人口外移至北部地區，因此總薪資中位數相對較低。

113年全年總薪資中位數 台北市73.5萬奪冠

113年工業及服務業本國籍受僱員工全年總薪資中位數為58.5萬元，較前一年增加4.52%。若以六都排名，台北市以73.5萬元奪冠，桃園市則以61.6萬元居第二名，第三名為新北市的55.7萬元；高雄、台南分別為第四、第五名，台中市則以 51.7萬元為六都中最低。

台中市以51.7萬元為六都中最低。圖／台視新聞製圖

「台中市」排名低於苗栗、雲林 專家：多為傳統產業

若以全台各縣市排名，台中市位居第11名，低於苗栗縣和雲林縣。東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，這可能與產業分布有關，台中是機械與工具機的重鎮，仍以傳統製造業及一般服務業為主，因此高薪職缺相對較少；苗栗縣則因鄰近新竹科學園區，且房價相對低廉，吸引高薪族群居住，因此拉高了苗栗縣的總薪資中位數，建議政府應正視薪資結構的分布情況，協助產業升級，以留住高薪人才。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

