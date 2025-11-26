薪資統計出爐！「這縣市」人均年薪129萬 六都排名曝光

生活中心／陳慈鈴報導

去年的薪資統計出爐，其中新竹市平均總薪資為129.8萬元。（示意圖／資料照）

行政院主計總處25日公布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」，去年全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，較前年增4.42%；本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，較前年增4.81%；總薪資中位數54.6萬元，較前年增4.03%。這也是創下統計資料公開以來，12年最高。其中，若以縣市來看，以新竹市的平均總薪資最高。

統計資料顯示，全台各縣市的平均總薪資，以新竹市129.8萬元最高，年增5.56％；其次是新竹縣100.3萬元，年增1.82％；第三是台北市94.7萬元，年增4.18％。若以六都來看，第一名同樣是台北市；第二是桃園市78.6萬元，年增5.40％；第三是台南市73.3萬元，年增6.17％；第四是新北市71.1萬元，年增5.00％；第五是高雄市68.7萬元，年增5.37％；最後則是台中市67.3萬元，年增5.82％。

去年的全年總薪資中位數，工業及服務業為54.6萬元，較前年增加4.03%；本國籍全時受僱員工為58.5萬元，年增4.52%。觀察全體受僱員工，性別部分，女性51.2萬元，男性58.5萬元；年齡方面，未滿30歲者為46.8萬元，後隨年齡增長而提高，40至49歲者增至62.0萬元，至65歲以上者因包括退休後二度就業之員工，中位數降為43.9萬元；以教育程度區分，研究所程度者109.9萬元，專科及大學程度者58.2萬元。

若再以廠商行業別觀察，全年總薪資中位數最高的是金融及保險業110.6萬元，其次是電力及燃氣供應業109.1萬元，再來是部分工時員工較多的其他服務業（如美容美髮及用品維修）38.1萬元及教育業（不含小學以上各級公私立學校）38.2萬元；若以員工規模來看，500人以上廠商80.2萬元，4人以下者39.5萬元。

【全台平均總薪資前10名縣市】

新竹市：129.8萬元，年增5.56％。

新竹縣：100.3萬元，年增1.82％。

台北市：94.7萬元，年增4.18％。

桃園市：78.6萬元，年增5.40％。

苗栗縣：75.9萬元，年增5.76％。

台南市：73.3萬元，年增6.17％。

新北市：71.1萬元，年增5.00％。

基隆市：69.3萬元，年增5.27％。

高雄市：68.7萬元，年增5.37％。

台中市：67.3萬元，年增5.82％。

