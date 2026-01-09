薯條不是原型食物嗎？醫揭「減糖護腎」關鍵：戒掉這種飲料是第一步
台灣被譽為「手搖飲王國」，街頭巷尾隨處可見各式飲料店，但在甜蜜滋味背後，卻潛藏著對腎臟與代謝健康的長期傷害。台北慈濟醫院腎臟內科主治醫師王奕淳指出，臨床觀察發現，許多民眾的腎功能逐漸惡化，往往並非在一夕之間，而是長年累積的不良飲食習慣所導致，其中高糖飲食正是最容易被忽略，卻殺傷力極強的關鍵因素。
王奕淳表示，不少人以為只要沒有明顯的不適症狀，就代表身體無恙，卻忽略了糖對腎臟的慢性傷害。「含糖飲料最好是不要喝，但現代人幾乎天天喝，長期高糖攝取，就是在默默傷害腎臟的健康。」他直言，減糖護腎的第一步，其實很簡單，就是戒掉含糖飲料，選擇無糖飲品，甚至連低糖的飲料都應該儘量避免。
除了含糖飲料之外，另一個常見的問題是過度攝取加工與精緻食品，像是香腸、培根等加工肉品，為了讓顏色漂亮、口感好、易保存，常常加了許多磷酸鹽；這些無機磷比天然食物裡的磷更容易被吸收，長期吃太多，對腎臟真的很吃力，而薯條、漢堡、披薩等高熱量食物，這些常見的速食不僅熱量高、營養密度低，還容易造成血糖快速上升。王奕淳說，長期血糖波動會破壞腎臟內腎絲球的過濾膜，進而導致纖維化，腎功能便會逐漸下降，最終可能演變為糖尿病腎病變，甚至可能走向洗腎一途。
糖尿病「沉默的20年」 腎臟早已悄悄受損
王奕淳指出，以糖尿病患者為例來說，若是血糖長期控制不佳，大約20年之內就有可能進展到洗腎的階段，「可怕的是，前面有很長一段時間幾乎沒有任何明顯的症狀，會讓民眾容易掉以輕心。」等到出現蛋白尿或腎功能異常才去就醫，往往只能延緩病情的惡化，難以逆轉。
因此，真正的關鍵在於「還沒有出現腎臟異常症狀之前，就要開始減糖」。一旦進入腎臟病的階段，飲食控制反而會變得更加複雜，必須同時兼顧低蛋白、低磷與低鉀，舉例來說，像是肉類、加工食品、某些蔬菜等，都需受到嚴格的限制，就連火鍋湯或是一般湯品、含糖飲料，也都必須避免攝取，這些都讓不少患者感到無所適從。
不只糖尿病，高血壓也是腎臟病重要推手
除了糖尿病之外，王奕淳也提醒，高血壓是台灣洗腎原因的第三名，鹽分攝取過多容易導致血壓升高，而高血壓與腎臟病又是互為因果的惡性循環，血壓越高，腎臟惡化得越快；相對的，腎功能越差，血壓也越難控制。
針對坊間流傳「吃降血壓藥會傷腎、吃一輩子最後會導致洗腎」的說法，王奕淳直言這是迷思。「真正傷腎的是血壓失控，不是藥物。」事實上，部分降血壓藥還能降低腎絲球壓力，具有保護腎臟的效果，與其害怕用降血壓藥，不如及早、正確控制血壓；要注意的是止痛藥若是過量或長期使用，才容易傷害腎臟的健康。
同樣的迷思也發生在胰島素治療糖尿病方面，王奕淳說，很多人誤以為「打胰島素就是快要洗腎了，或是打胰島素就會洗腎」，但實際上是因為血糖控制太差，才需要使用胰島素，而不是打胰島素導致腎衰竭，進而洗腎。「藥物是保護腎臟的，並不會加速洗腎。」
飲食太複雜？「211TOP蔬食健康餐盤」讓病人有方向
面對糖尿病與腎臟病飲食限制繁多，許多患者常感嘆「什麼都不能吃，人生好難」。為了讓民眾有清楚、可執行的原則，王奕淳與營養師團隊依循國際糖尿病與腎臟病指引，設計出「211TOP蔬食健康餐盤」。
所謂「211」，指的是一餐之中：一半份量是蔬菜與水果，四分之一是優質蛋白質，另外四分之一則是全穀類澱粉類食物。王奕淳說，這樣的設計不是要病人挨餓，而是要讓營養均衡、熱量足夠，同時又能減輕腎臟的負擔。
為何以「蔬食」為核心？關鍵在酸鹼平衡
相較於傳統以肉類為主的飲食，211TOP餐盤特別強調植物性食物。王奕淳解釋，蔬菜、水果類屬於偏鹼性的食物，肉類則偏酸性，而腎臟的重要功能之一就是排酸，當腎功能變差的時候，體內的酸性物質就會堆積，進而加速腎臟惡化的速度。
「多蔬食、少肉類，血液比較不酸，腎臟退化速度就會慢下來。」王奕淳補充，近年研究如「新北歐腎飲食」也顯示，超過八成以植物為主的飲食模式，對腎臟病患者相對有利。
另外，不少長輩擔心蔬食會導致蛋白質不足，甚至引發肌少症，王奕淳則表示，只要蛋白質攝取適量，再搭配運動，就不必過度憂慮。一般建議每日蛋白質攝取量約每公斤體重0.8克，搭配堅果、全穀類中的植物蛋白，營養仍可達標。
不只 211 還要記住「TOP」原則
除了餐盤比例211之外，王奕淳也提出「TOP」三大原則，讓護腎更完整：
T（Tea & Water）：每天補充足量水分與無糖茶飲，約1000至1500毫升，有助排出代謝廢物、降低結石與泌尿道感染的風險。
O（Oil）：攝取好的油脂，例如冷壓橄欖油、苦茶油，油脂約可占每日熱量的35%，有助心血管的健康。
P（Plant-based）：以植物性飲食為主，減少加工食品與紅肉的攝取量。
吃不飽？關鍵在「進食順序」
不少人嘗試健康飲食之後，老是覺得容易吃不飽、肚子餓，其實問題常出在吃的順序。王奕淳建議，先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉，這樣的飲食順序有助穩定血糖、增加飽足感，也能避免胰島素產生劇烈的波動。
對上班族與外食族而言，211餐盤並非遙不可及。王奕淳建議，自助餐可多選蔬菜、搭配適量蛋白質與全穀類；便利商店則挑選「看得出原型」的食物，避免加工、冷凍食品。
王奕淳也提醒，許多「看起來健康」的食物其實是地雷，例如外食薯條、零卡汽水，往往含有高磷添加物，對腎臟與心血管都是負擔。
醫師一句話提醒：簡單、可長期執行最重要
最後，王奕淳強調，護腎不是短期的流行飲食模式，而是一輩子的生活方式。「如果只能記住一件事，就是：211 蔬食餐盤加上TOP原則，減糖、喝水、吃好油、以植物性食物為主，並且長期實行。」
王奕淳呼籲，與其等到腎臟出問題才焦慮，不如從現在就開始，為腎臟多留一點餘裕。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
