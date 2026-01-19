薯條淹腳目！英居民看海灘整片黃金傻眼

▲英國薩塞克斯郡（Sussex）海邊近日出現「黃金海灘」的奇景，竟是因貨櫃掉落海中，導致數千包薯條被沖上岸邊。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 海灘被薯條淹沒！英國薩塞克斯郡（Sussex）海邊近日出現「黃金海灘」的奇景，竟是因貨櫃掉落海中，導致數千包薯條被沖上岸邊，部分區域甚至堆積到76公分高。

據英媒BBC報導，上週，幾個裝有食品和包裝袋的貨櫃，在薩塞克斯郡（Sussex）的濱海小鎮義本（Eastbourne）附近擱淺，裝載的薯條也被沖刷上岸。

當地居民博尼奇（Joel Bonnici）表示，上週六在比奇角（Beachy Head cliffs）附近散步時，「看了兩遍才敢相信」，整片海灘看起來像是加勒比海的金色沙灘，「某些地區薯條深達2.5英尺（約76公分）」，先前被沖上岸的洋蔥等物品，跟這些薯條根本無法相提並論。

博尼奇說，當地社區已經在臉書發布訊息號召志工，鼓勵居民幫忙清理包裝袋跟薯條，「清除塑膠袋是當務之急，附近有一群小海豹，如果他們看到這些塑膠袋，會當成玩具或是試圖吃掉這些垃圾，對牠們構成威脅」。

報導提到，一個月前，貨船「波羅的海快艇號」（Baltic Klipper）行駛到懷特島（Isle of Wight）附近時，16個貨櫃意外落海；幾天前「戈雷蒂」風暴期間，有另外兩艘船在懷特島附近掉落多個貨櫃，這些貨物都陸續被沖上岸。

當地議會提醒民眾前往海岸時要小心，發言人也特別提醒要用牽繩簽住寵物狗，因為岸邊的食物可能對他們有害。

去年年底，16個貨櫃掉落到海中後，也有大量的保麗龍、塑膠碎片被沖刷上岸，當地居民也自發淨灘，清理岸邊的垃圾。

