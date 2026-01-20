薯條界的LV開來台灣了！富錦樹代理、菲律賓最強搖搖薯條，這四款口味必點

台北｜ Potato Corner 統一時代店

來自菲律賓的連鎖薯條品牌Potato Corner，終於進駐台灣啦！

由富錦樹集團引進台灣，首店就落腳在台北信義區的統一時代，

一開幕就吸引不少人插旗嚐鮮，人氣真的超高，不愧有號稱全世界最好吃的薯條之稱。

Potato Corner 統一時代店位於台北統一時代百貨B2，

造型非常奇特，遠遠的就能分辨並看到Potato Corner的所在。

台北｜Potato Corner 統一時代店

巨型薯條好吸睛。

台北｜Potato Corner 統一時代店

整個攤位走的是可愛風。

台北｜Potato Corner 統一時代店

台北｜Potato Corner 統一時代店

Potato Corner以現炸薯條搭配調味粉聞名，口味獨特，

台灣主打4種人氣口味：酸奶洋蔥、碳烤BBQ、香濃起司、香辣 BBQ等4種，

不管是薯條或是捲捲薯通通都可選口味，甚至連雞米花都行。

台北｜Potato Corner 統一時代店

台北｜Potato Corner 統一時代店

價格上偏高，但偶爾吃一次還可以， 選了薯條+捲捲薯+飲料210元，

第一次吃Potato Corner不曉得哪種薯條好吃，乾脆一次雙享，兩種都吃吃看。

現點現炸需要等一下。

台北｜Potato Corner 統一時代店

取餐口也設計得很有特色。

台北｜Potato Corner 統一時代店

薯條配捲捲薯再加上一杯飲料，210元。

台北｜Potato Corner 統一時代店

薯條搭配的口味是酸奶洋蔥，撒上像是白色的粉末，吃起來甜鹹甜鹹的，

一開始吃很好吃，不過越吃越鹹。現炸的薯條外酥內軟，口感很不錯，粉也很均勻。

台北｜Potato Corner 統一時代店

螺旋狀的捲捲薯超可愛，口感上比較軟綿，搭配的口味是碳烤BBQ，

香氣很高，有淡淡的碳烤味，味道上也是蠻好吃的，只是一樣吃到最後很鹹。

台北｜Potato Corner 統一時代店

台北｜Potato Corner 統一時代店

初訪Potato Corner果然沒讓人失望，真的是很好吃的薯條，

不過口味上偏鹹，越吃越渴，多人一起share每個人吃一點還可以，

如果一兩個人吃一份稍嫌太多，除非真的是吃重鹹的人。

Potato Corner 統一時代店

所在地址：台灣台北市信義區忠孝東路五段8號B2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅