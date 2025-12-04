薯條、雞塊買1送1！3大速食年末優惠 比薩只要12元必搶
生活中心／賴俊佑報導
年末聚餐大吃大喝看這篇！肯德基首次推出「12款副食買1送1」優惠，脆薯、雞塊、玉米濃湯通通買1送1；必勝客個人比薩只要12元限量開搶，指定個人比薩第二件半價；德克士推出2款龍蝦新品，狂歡派對分享餐下殺65折。
肯德基「12款副食買1送1」 個人激省餐99元開吃
肯德基「嗑翻雙12」活動即日起至12月15日登場，首度推出「12 款買1送1」優惠，香酥脆薯(大)、玉米濃湯(大)、4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、8塊上校雞塊、黃金超蝦塊、百事可樂(中)、冰無糖綠茶(中)、經典冰奶茶、經典熱奶茶(中)、冰檸檬紅茶(中)、七喜(中)通通買1送1。
激省餐「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1」、「咔啦脆雞x2+無糖茉莉綠茶(小)x1」只要99元，爽嗑餐「咔啦脆雞x2+4塊上校雞塊x1+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1」、「咔啦雞腿堡x1+群星盒(4塊上校雞塊x1+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x1)+百事可樂(小)x1」只要199元；購買原味蛋撻6入禮盒即贈4塊上校雞塊只要205元。
肯德基「炸翻星期三優惠」，12月10日推出蛋撻買1送1，12月17日推出咔啦雞腿堡買1送1。
必勝客個人比薩只要12元 人氣副食買1送1
必勝客迎接雙12推出年底最終檔優惠！即日起至12月15日，巧克力QQ球(5顆)、黃金雞柳條(4條)買1送1，單點個人比薩第二件半價(口味限鐵板雙牛/明太子炙燒嫩雞/超級總匯/彩蔬鮮菇/夏威夷/雙層美式臘腸)，單點紙包麵/義大利麵/紙包飯/燉飯送一款個人比薩(口味限夏威夷/四小福/雙層美式臘腸/日式照燒雞/彩蔬鮮菇)，另外還有義式手工薄比薩(韓式雙醬雪花牛/五重起司蒜香雞)搭配飲料3選1只要149元，千島海鮮個人比薩XL套餐只要189元。
年底多人聚餐沒煩惱，義式培根黃金薯大比薩只要199元還免費升級薄脆餅皮，「薯在好食雞餐」下殺38折，最低333元起，爽吃一個大比薩+薯金幣小份+飲料1.25L，「火山拼盤餐」999元起開吃，包含大比薩+一個火山熔岩餅皮大比薩+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L。
「PK雙饗卡APP」即日起至12月12日每週二、五早上10點開搶「限量神券」，鬆厚個人比薩只要12元，2個小比薩雙饗組只要212元，一公尺派對盒只要1,312元。
德克士推龍蝦新品 狂歡派對分享餐下殺65折
德克士脆皮炸雞12月4日起推出歲末限定「龍蝦上桌 海派開趴」系列，主打新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，濃郁鮮甜的龍蝦風味沙拉再尬上Q彈多汁蝦排，層層堆疊出爽口豐富的口感，「海派鮮脆蝦」採用野生捕撈海蝦，裹上細緻天婦羅薄粉炸至金黃酥脆，入口瞬間鮮甜爆汁、蝦香四溢，「WASABI雞軟骨」則以高溫油炸鎖汁後撒上特製Wasabi調味粉，帶來微嗆不刺喉的爽脆口感。
德克士迎接聖誕、跨年推出「狂歡派對分享餐」，內含整桶都是腿的8塊咔滋脆皮炸雞桶、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、紫金QQ球和3杯中冰紅茶，特價589元下殺65折；「海陸雙人餐」包括黃金龍蝦風味Q蝦堡、香酥脆雞堡、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨和2杯中冰紅茶，特價299元兩人吃剛剛好。
