薯香飄揚的共融時光 南市府帶領身障家庭體驗焢窯樂趣
為創造身心障礙者多元參與與戶外體驗的機會，臺南市政府社會局6日帶領身心障礙兒童與其家人、社區式親子家庭，以及日間作業設施之服務對象，共同參加「甘藷豐年季焢窯嘉年華」。此次活動由農業局媒合台灣甘藷產業策略聯盟提供11窯免費窯位，讓身障家庭與服務對象透過親手堆窯、焢地瓜的趣味體驗，並在與不同家庭的互動、協力完成任務的過程中，促進一般民眾更了解身心障礙者的特性與需求。
黃偉哲市長表示，臺南市截至114年9月底共有10萬1,288名身心障礙朋友，市府重視每一位市民的參與權與幸福感，特別鼓勵身心障礙朋友走出戶外，透過多元活動促進身心健康與社會互動。此次由社會局協調帶領身障家庭參與焢窯體驗，展現市府對共融社會的重視與實踐，希望讓身障家庭在生活中感受城市的友善與包容。
今日活動社會局邀請身心障礙兒童與其家人及社區式服務對象，身障兒童小菲因為行動不便，平常需依靠輪椅代步，平常外出活動的機會不多，這是她和爸爸媽媽一起參加人生第一次的焢窯體驗，焢窯時，小菲非常興奮，吵著要一起幫忙。另一位小恩，平時在社區式單位上課，得知社會局提供焢窯活動時，立刻邀朋友一起報名，活動當天，他主動搬土塊堆窯、忙得滿頭大汗。小恩笑著說：「這是我第一次參加焢窯活動，雖然有點累，但能吃到熱騰騰的烤地瓜真的很開心！下次還要再揪朋友一起來！」。活動不僅讓不同背景的家庭走出戶外、親近土地，也在自然交流中展現身心障礙者與一般民眾共融的溫度，進一步強化社會的理解與接納，體現更包容、更友善的城市氛圍。
社會局長郭乃文表示，每一次活動都是推動共融社會的重要實踐。社會局長期致力於多元共融服務，並積極串聯各局處與社會資源。除了此次焢窯活動外，平時也透過跨局處合作，邀請身障家庭參與各局處及民間單位舉辦的活動，如文化局FOCASA幾米馬戲樂園、狗屎運爵士大樂團音樂會等，藉此拓展生活經驗、豐富日常。期待透過這樣的互動與陪伴，讓身障朋友與家庭都能感受到被支持、被看見的溫度。未來社會局也會持續整合多方資源，打造更友善的環境與多元體驗，讓「共融」不只是一句口號，而是在生活中真正能被感受到的支持與力量。
