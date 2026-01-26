薰衣草森林南投九九峰園區 3/9 正式試營運，2月中旬先行分階段限額預約體驗！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「九九峰氦氣球樂園」將華麗轉身為「薰衣草森林南投九九峰園區」，將由薰衣草森林集團經營，占地4.9公頃的薰衣草森林南投九九峰園區以療癒生活、自然地景為核心，結合策展、餐飲空間、心之芳庭婚宴、環境教育、導覽與選物等多元體驗與設施，更以南投在地特色物產打造的伴手禮品店。值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，氣候條件穩定，將每日提供繫留體驗，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌，園區還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店，將分段式開放，其正式試營運日期為3 月 9 日！
薰衣草森林集團在台深耕二十餘年，始終以「幸福與療癒」療癒大眾，旗下品牌跨足餐飲、旅宿、觀光、選物等產業領域。薰衣草森林集團表示，除了台中新社園區(創始店)，位於南投的全新園區——「薰衣草森林南投九九峰園區」，將採分階段方式開放體驗，第一階段為2 月 11 日至 2 月 14 日，作為正式試營運前的暖身期，將開放「限額預約制體驗」，免費招待草屯鎮民與南投縣民入園體驗；第二階段於2 月 17 日起至 3 月 8 日，園區亦將持續以預約制體驗方式開放，開放一般旅人在限定名額下，率先感受南投九九峰園區的規劃與動線體驗，希望藉由預約體驗的幸運民眾，獲得第一手回饋與建議，讓園區能持續調整與提升，期許讓園區正式試營運時，提供更完善的服務，費用為99元；而第三階段於3 月 9 日起就將正式啟動，相關試營運內容、體驗及費用資訊，將於後續陸續對外說明。相關資訊將以薰衣草森林官方公告為準。
薰衣草森林南投九九峰園區，天氣允許，天天可繫留體驗
南投九九峰
全新的「薰衣草森林 南投九九峰園區」將有別於以往的類花卉景觀休閒餐廳定位，將取代的是「適合全齡及家庭共遊的森活提案型園區」定位。為此，為民眾「薰衣草森林 南投九九峰園區」四大亮點──
一、全台唯一高空氦氣球體驗，繫留高度最高達300米，氣候條件允許，將每日提供繫留體驗，可俯瞰壯麗的世界級地景──南投九九峰，值得一提的是──九九峰特殊地貌同時也被設置為自然保留區。
二、可以近距離感受九九峰生態系，九九峰為台灣三大火焰山地形之一，自九二一之後，已從光禿到現今的綠意盎然，園區可以依季節，觀察到紫斑蝶、各大鳳蝶以及如獨甲仙的昆蟲等，而園區也將提供多樣化主題的策展內容、生態導覽、親子美學DIY課程等。
三、獨家引進北海道獨立咖啡品牌：森彥咖啡 MORIHICO。
四、涵蓋多家南投在地知名品牌物產的市集伴手禮，以及薰衣草森林自有香氛品牌。
業者表示，我們目標是要成為認識南投、愛上南投的全齡共遊園區，並將森林的療癒感受帶進大家的生活，整體園區定位為適合全齡旅客，可安排半日至一日停留的生活提案型旅遊園區，希望提供一種可以放慢腳步、慢慢過一天，每一次來都有不同體會的旅遊方式。相關訊息可至官網(https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/)查詢！
以上圖片：薰衣草森林集團提供
