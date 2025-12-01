「你只是想被好好抱著，睡個覺吧？」

好冷。在空無一人的夢境不斷下墜，床邊反射蒼白面孔的玻璃窗，留下了一些縫隙，沒有關緊的門，吹進凜冽的風，好冷。從口中吹出的熱氣，在指間悄悄溜走，很多事情都是這樣的，剛剛好像又夢到誰了，但我無力再回想，很多早晨都是這樣的。

打開蓮蓬頭，熱水流過冰冷的軀幹、四肢，流過指縫，進到排水孔，身體變得溫暖，有種活過來的感覺，水打落地上的聲音與暴雨無異，讓人的思緒被拉到大雨之中，想到在雨中歡快地跳著舞、大笑著衝過馬路、哼著歌感受著沒有帶傘的日子，直到嘗到嘴角的鹹味，才從回憶中出來一點，有時候覺得自己是一個破掉的缸，無論怎麼往裡面注滿水，最終都會漏光。

我發誓我會把自己修好。因水氣而朦朧的鏡子冷眼看著我，他聽過我發下太多誓言，像是發誓不再有任何感覺，發誓我要祝福她幸福，發誓要放過自己，我用手擦拭鏡面，映照出通紅的臉龐，鏡子冰冷而真實的溫度刺痛了我的雙手，我用大量的冰水掩蓋臉上失控過的表情，用化妝品做出面具戴上，只是手心又冷了，寒意從手掌擴散到剛溫熱的身體，好冷。

走出浴室，我失神地從抽屜拿出一疊小時候畫的卡片，其中一張上面畫著一顆紅色的愛心，被藍色包圍著，我當初堅信每天寫一張卡片給媽媽，她就會回家，現在這些卡片都回到了我的手上，媽媽也沒有回家，我愣愣盯著卡片，看到在藍色的蠟筆痕跡上，有句媽媽用藍色原子筆寫下的話：「對不起，媽媽也很想回到你身邊。」

在我心裡構築許久的城牆，被大水擊潰，磚瓦碎裂，水聲潺湲不止，這句道歉跨越了十年，終於不小心落到了我手上，我築了這麼久的牆，就這樣漸漸坍塌，那道為了隔絕所有的痛苦和思念而築起、作繭自縛的牆正在倒下，我曾在那道牆內不斷說著：「我也想要陽光進來，但害怕那滾燙的溫度會將我灼傷。」如今陽光隨著洪流一同到來，陽光太過熱烈，但大水在沖刷我刺痛的皮膚，澆熄我的不安。

媽媽，我現在自己一個人也睡得很好了，不再失眠了。

媽媽離開之後，我開始學著自己睡，自己失眠，我總想像陰暗的房間中有蟄伏著的鬼魅會找到我，輾轉難眠，緊緊抱著懷中的玩偶，喊著眾神的名字，不斷祈禱鬼怪不要出現，有時也反過來懼怕著懷中的玩偶，覺得娃娃有被邪靈入侵，我很難在恐懼中入睡，就算睡著了，也會在夜裡醒來多次，被恐懼折磨、吞噬著。

媽媽說她沒有離開，只是不在家、只是不再陪我睡。

媽媽，我還是不喜歡一個人睡，現今，恐懼早早散去，但寂寞會在半夜撕咬人，不過我已經不把你離開所帶來的痛苦和懼怕，投射在想像中暗夜裡的鬼魂身上了，我現在可以在晦暗不明的房間裡，點著薰衣草的蠟燭，看著恐怖片、閱讀靈異小說到睡著，小時候忙著怕鬼可以讓我不去想你，我現在沒有別的事情可以想了，只能在半夜咀嚼你的背影、薰衣草的味道，擁抱自己。

去承認愛一個傷害你的人，好難。

媽媽其實向我道歉過很多次，但我發誓過不會再交出那顆鮮紅而脆弱的心，可是時隔多年，她還是突破了重重高大圍牆、層層疊疊生鏽的鎖鏈和密密麻麻交織不斷的荊棘，用眼淚澆灌我溫熱跳動的心臟，在上面枯槁的花草們瞬間都成為養分，久旱的土地上，長出了媽媽最愛的薰衣草。

薰衣草的花語是等待，我想我們都花了好長的時間，適應自己的新生活。

等待許久，現在也有人會在半夜擁抱著我說：「沒事，我回來了。」輕輕拍打著我的後背，告訴我不要害怕。他說我睡著後會一直顫抖，而他會在我每次顫抖時，都緊緊抱住我。他還會在晚上陪著我看他不敢看的恐怖片。

心理師曾問我說：「你睡不著的時候，都在想些什麼？」我馬上回答：「我在等天亮。」原來，我一直在等天亮嗎？

我快步走出門，已經很久沒看到陽光了，街道尚未乾，舉目皆是積水，我好似跟街道融為一體，但我不喜歡這樣的天氣，早晨應當陽光明媚，不該如此天色陰暗，像是傍晚，我討厭晚上，因為太討厭夜晚，所以我開始喜歡上陽光，但走在日光底下，又不自覺地撐起傘。

但至少雨停了，今天約好了要去野餐，腳步掙脫雨水的束縛，變得輕快，我沿路在積水中種下大大小小的水花，我最喜歡花，我可以看它絢爛地盛放，看著它不久後就凋萎，花是只存於當下的事物，這種一閃即逝的美好，是最直擊靈魂的。

他拿著一束薰衣草，踩著水花向我走來，我聽到城牆重重倒下的聲音，震耳欲聾，和煦的陽光灑落，心間充斥小時候徹夜未眠終於贏來早晨的喜悅，我真的原諒她了。

我終於原諒自己了。