藉國安修法惹議 專家：意在塑造「一言堂」

行政院修社維法擬罰仇恨言論，引發箝制言論自由疑慮。 記者杜建重／攝影

行政院通過社維法第六十四條之一部分條文修正草案，試圖以法律手段處罰「仇恨性言論」，引發對言論自由箝制疑慮。政治大學法律學系副教授廖元豪認為，修正條文處罰仇恨性言論等四種言論類型，是標準限制言論自由的法規，明顯已經違憲。

他說，台灣和中共不同之處，就在於說話不用怕被法律報復，這就是台灣自由、民主的一面，修法理由稱要維護社會秩序、捍衛國家安全，卻是像在遏止所有統派言論，如此是在塑造「一言堂」。

有學者認為，民眾如容忍政府禁止人民發表特定言論，就變成「朕不給你的，你不准講」，人民就變成只能講執政者愛聽的話，這與過去戒嚴時期有何不同？當年黨外人士極力爭取言論自由，才能換得今日的民主自由，執政黨若重蹈覆轍，大開民主倒車，民意產生的選舉制度，將毫無意義。

廖元豪表示，不管言論內容、觀點多令人不舒服，更不能因不合社會主流價值、多數人喜好而限制，憲法本就要保障「不受歡迎」觀點。憲法允許法律管制言論時間、地點、方式，如妨害安寧等，但原則上不容許法律直接管制「內容」好壞，政府不能告訴人民什麼觀點是對的、什麼是錯的。

他表示，限制言論「內容」法律，只有在言論造成「明顯而立即的危險」，或本身就有「實害」時，如誹謗，憲法才容許限制，修正草案僅規定「足以影響公共秩序」，用字非常寬泛，絕對不符合「明顯而立即的危險」標準。

他說，修正條文限制言論類型定義模糊、廣泛，何種言論屬於「仇恨性」言論，是否要全面禁止ＰＴＴ黑特版？發洩情緒、批評政府、酸言酸語，只要聽的人不舒服都算仇恨言論嗎？此違反釋字第四四五號解釋提醒的「明確性原則」。

廖元豪說，若社維法修正草案通過，人民會隨時擔心被檢舉挨罰，進入彼此不斷報復時代，相關條文也成為整人報復武器，社會對立再起。

