藉小三通到金門工地非法打工 13名中國人士遭遣返

工人擠滿工地樓梯間，但他們並非合法外籍移工，而是來自中國的非法打工人士，因多次入境及每次都停留至入境許可期滿才走，被移民署及福建省調查處等單位查獲。

移民署金門縣專勤隊長黨昱泰表示，「仲介及雇主3人，皆已違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第15條之規定，移送福建金門地檢署偵辦。」

中國旅客陸續下船，金廈小三通在去年9月恢復開放福建居民的觀光通行，中國籍王男跟陳男假藉探親及觀光名義，7月起先後仲介13名中國人士，透過小三通來到金門，在張姓女建商的兩處工地，非法從事泥作等工作。

廣告 廣告

移民署金門縣專勤隊長黨昱泰指出，「仲介及雇主偵結後，向福建金門地方法院申請簡易判決處刑，其他非法工作的陸籍人士則依法強制出境並限制，一定期間內不予許可入境。」

工地內牆壁粉刷、水電等工作都須要人力，遭遣返的中國黑工日薪約1700至2200元，與台灣雜工日薪相近。

但有師傅表示，部分黑工因兩岸工法不同或缺乏技術，恐怕影響施工品質。

台灣水電師傅表示，「遇過線都沒有按照規矩，都亂接線，然後色線都不一樣，導致我們後期的去維修的還在那邊查線，有些還會被電到這樣，很麻煩，那個很危險。」

營建業缺工嚴重，但依據《兩岸人民關係條例》，僱用中國人非法打工，可處3年以下有期徒刑，拘役或併科60萬以下罰金，移民署也提醒雇主別急病亂投醫。