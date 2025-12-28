藉機問話下秒「手機伸裙底」人妻嚇傻！警方獲報來嘆氣…竟然是自己人

社會中心／洪正達報導

員警偷拍人妻裙底失風，竟躲在廁所刪除影像，目前全案已依規定上報，後續將面對接踵而來的究責。（示意圖／Pxhere）

台南一名員警在前單位遭女同事投訴講話時「距離太近」，被分局調往郊區沒有女警的派出所，沒想到他混進超商偷拍人妻裙底風光被發現後，躲進超商廁所刪除照片，店員報警並堵住廁所，對此，警方表示若查明屬實將會依法究辦該名同仁。

根據《自由時報》報導，該名涉案員警從警已超過10年，工作上也沒有亮眼的表現，卻遭到前單位女同事投訴講話靠太近，慘遭所長報請分局調往郊區沒有女警的派出所，但這個星期卻穿便服在超商偷拍人妻的裙底風光，一開始藉故問問題靠近，但眼尖的人妻發現對方將手機伸到自己裙底。

廣告 廣告

人妻發現後一把抓住員警，要求手機交出來檢視照片及影片，但員警不從，還發誓自己沒有偷拍，隨後人妻大聲呼救，店員發現後立刻報警求助；該員發現自己被圍困，立即掙脫人妻衝進超商廁所刪除照片，店員於是堵住廁所不讓該員逃離，直到警方獲報趕來，但檢視涉案員警的手機時，影像已經被刪光。

直到被帶回警局偵辦後，涉案員警才表明自己身分，派出所隨即依規定上報，對此，警察局則表示，若查明屬實將依法究辦，絕不袒護。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

強盜順便性侵女屋主！惡狼關12年出獄手癢入侵民宅…女屋主外出躲過一劫

安泰醫院大火9死「評鑑卻過關」衛福部坦言制度要改 明年起跨部會稽查

搖晃瞬間畫面曝！7.0強震夜襲宜蘭…監視器糊了 超商飲料墜地全破

屏東「移動鴿舍」驚天一勾！電桿傾斜電線調了…誇張場面曝光

