藉演習名義實施飛彈襲擊？以色列示警、美將急飛特拉維夫磋商對策
根據Axios引述三名熟悉內情的美以消息人士報導，以色列國防軍近期對伊朗軍事動向發出高度警訊。消息指出，以色列國防軍（IDF）參謀總長埃亞勒．扎米爾（Eyal Zamir）中將於上周末直接向川普政府示警，認為伊朗革命衛隊（IRGC）最近舉行的大規模飛彈演習，可能並非單純例行訓練，而是掩護對以色列發動突襲行動的前置部署。
以色列方面評估，目前掌握的情資主要顯示伊朗境內部隊與飛彈單位出現調動，尚未出現跨境行動跡象，但在2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列事件發生滿兩年後，以軍對任何潛在戰略誤判的容忍度已明顯下降。一名以色列消息人士形容，雖然判斷伊朗立即發動攻擊的機率仍低於5成，但在當前區域緊張氛圍下，沒有人願意將此類高強度飛彈演訓僅視為例行演習。
納坦雅胡預計下周與川普會面
報導指出，事實上以色列情報體系早在約六周前即偵測到伊朗飛彈相關單位的異常移動，當時也曾在內部提出警告，但並未引發進一步軍事或外交行動。此次伊朗再度舉行飛彈演習，使相關疑慮重新浮上檯面，並直接促成以色列軍方高層對美方的即時通報。
知情人士透露，扎米爾於12月20日主動致電美國中央司令部副司令布拉德．庫珀（Brad Cooper）上將，詳細說明以色列對伊朗飛彈演習的最新評估，並要求美以雙方在防空與預警體系上保持高度協同。庫珀即於隔日飛抵特拉維夫，與扎米爾及以色列國防軍多名高階將領會晤，針對伊朗動向與區域安全風險進行面對面磋商。
以色列官員同時透露，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計於下周前往佛羅里達州，與美國總統川普會面。雙方屆時將把焦點放在伊朗重建彈道飛彈戰力的進展，以及未來是否、以及何時，再度對伊朗採取軍事打擊行動的可能性，相關時程評估已延伸至2026年。
伊朗出現集結飛彈戰力的初期跡象
以色列消息人士進一步向Axios表示，最新情資顯示，伊朗正出現重新集結飛彈戰力的初期跡象，其動機與強度甚至被評估為高於今年6月以伊衝突期間。根據以方掌握的內部估算，戰事告一段落時，伊朗可用飛彈庫存已從原本約3000枚下降至約1500枚，飛彈發射器數量也從約400具減至約200具，顯示其打擊能力在衝突中受到顯著削弱。
以色列軍方研判，伊朗目前確實已啟動飛彈與相關部隊的整建與補充，但整體規模仍未恢復至戰前水準。以方評估，現階段伊朗的重建速度尚不足以在未來兩到三個月內構成迫切軍事威脅，不過若此趨勢持續推進，相關風險在2026年後期可能迅速升高，並成為區域安全的關鍵變數。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 287
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 234
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 64
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除
從張文犯案前的監視器就能發現他的打扮和武器都充滿軍事色彩，原來他曾是當過空軍志願役，負責無線電架設工作，但同梯弟兄卻透露張文軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此他懷疑張文為了被汰除，刻意布局酒駕被逮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
不副署引爆朝野僵局！吳子嘉看綠營內一連串動作：賴清德為了處理內憂、攻擊外患
總統賴清德日前表態支持行政院長卓榮泰依憲法不予副署新版財劃法，並提出「不副署、不公布、不執行」三大原則。國民黨和民眾黨立委19日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布即刻啟動賴清德彈劾案。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，提出彈劾的人腦筋不是很清楚，只是跟著黃國昌作秀，實際上，彈劾對賴清德完全起不到羞辱和傷害的作......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 28
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 5 小時前 ・ 194
中午來開匯／藍白不敢倒閣？ 楊瓊瓔喊話民進黨：不要再算計、人民要穩定
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨立委楊瓊瓔，今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，在野黨立委提案彈劾總統賴清德，立法院國民黨及民眾黨團將於立院程序委員會排案，最快26日就能提出彈劾日程表草案。對此，楊瓊瓔表示，彈劾總統是所有政...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 31
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 1 天前 ・ 104
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 1 天前 ・ 85
轟5位大法官違憲違法 國民黨團今早赴北檢提告
國民黨立法院黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，今早（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 40
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 19
風評：大法官加速憲法法庭的死亡
立法院修法提高憲法法庭違憲判決門檻，加之以兩度否決總統提名大官人事，致使憲法法庭在「新憲訴法」約制下，近乎停擺一年，五位大法官在排除三名不支持「不足額判決」的大法官後，做成「憲訴法修正案」違憲的「裁判」，並宣告將陸續排案評議。這不是憲法法庭的復活，而是憲法法庭真正意義上邁向死亡的開始，因為沒有人再把憲法法庭判決當回事，更多人相信執意違法裁判的大法官忠誠於特定......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 29
【張亞中專欄】大法官「五人五大」亂法違憲
張亞中／孫文學校總校長 憲政民主最根本的底線，在於權力是否受法律節制。當憲法被操弄、程序被踐踏、司法成為政治工具，再高喊民主口號，也只是空洞修辭。近日所謂「五人憲法判決」，正是一場赤裸裸的亂法違憲示範，更是賴清德與民進黨合力推動的憲政崩壞關鍵節點。 立法院依法修正《憲法訴訟法》，明定憲法判決須達法定人數與同意門檻，這是立法權對司法權的正當制衡，也是程序正義的...匯流新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 2
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
評憲法法庭114年憲判字第1號判決 憲法學會：少數人取代立法決定的惡例
[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。 聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。 學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 3
不滿憲訴法違憲！國民黨團北檢提告5大法官 民進黨團轟：司法糟蹋司法
憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
憲法訴訟法修正案違憲 國民黨團22日對5位大法官提枉法裁判罪告訴
國民黨立法院黨團今天（21日）表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明天正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。國民黨團表示，提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊，還是站在人民的一邊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前 ・ 209
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7