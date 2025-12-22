藉演習名義實施飛彈襲擊？以色列示警、美將急飛特拉維夫磋商對策

根據Axios引述三名熟悉內情的美以消息人士報導，以色列國防軍近期對伊朗軍事動向發出高度警訊。消息指出，以色列國防軍（IDF）參謀總長埃亞勒．扎米爾（Eyal Zamir）中將於上周末直接向川普政府示警，認為伊朗革命衛隊（IRGC）最近舉行的大規模飛彈演習，可能並非單純例行訓練，而是掩護對以色列發動突襲行動的前置部署。



以色列方面評估，目前掌握的情資主要顯示伊朗境內部隊與飛彈單位出現調動，尚未出現跨境行動跡象，但在2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列事件發生滿兩年後，以軍對任何潛在戰略誤判的容忍度已明顯下降。一名以色列消息人士形容，雖然判斷伊朗立即發動攻擊的機率仍低於5成，但在當前區域緊張氛圍下，沒有人願意將此類高強度飛彈演訓僅視為例行演習。

納坦雅胡預計下周與川普會面



報導指出，事實上以色列情報體系早在約六周前即偵測到伊朗飛彈相關單位的異常移動，當時也曾在內部提出警告，但並未引發進一步軍事或外交行動。此次伊朗再度舉行飛彈演習，使相關疑慮重新浮上檯面，並直接促成以色列軍方高層對美方的即時通報。

知情人士透露，扎米爾於12月20日主動致電美國中央司令部副司令布拉德．庫珀（Brad Cooper）上將，詳細說明以色列對伊朗飛彈演習的最新評估，並要求美以雙方在防空與預警體系上保持高度協同。庫珀即於隔日飛抵特拉維夫，與扎米爾及以色列國防軍多名高階將領會晤，針對伊朗動向與區域安全風險進行面對面磋商。



以色列官員同時透露，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計於下周前往佛羅里達州，與美國總統川普會面。雙方屆時將把焦點放在伊朗重建彈道飛彈戰力的進展，以及未來是否、以及何時，再度對伊朗採取軍事打擊行動的可能性，相關時程評估已延伸至2026年。



伊朗出現集結飛彈戰力的初期跡象



以色列消息人士進一步向Axios表示，最新情資顯示，伊朗正出現重新集結飛彈戰力的初期跡象，其動機與強度甚至被評估為高於今年6月以伊衝突期間。根據以方掌握的內部估算，戰事告一段落時，伊朗可用飛彈庫存已從原本約3000枚下降至約1500枚，飛彈發射器數量也從約400具減至約200具，顯示其打擊能力在衝突中受到顯著削弱。

以色列軍方研判，伊朗目前確實已啟動飛彈與相關部隊的整建與補充，但整體規模仍未恢復至戰前水準。以方評估，現階段伊朗的重建速度尚不足以在未來兩到三個月內構成迫切軍事威脅，不過若此趨勢持續推進，相關風險在2026年後期可能迅速升高，並成為區域安全的關鍵變數。



