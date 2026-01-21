藉職權性侵少女 狼社工何建忠遭廢照！衛福部設懲戒專區可查

衛福部社工師懲戒查詢專區上線，可看到何建忠。圖截自衛福部官網



曾獲衛福部「績優督導」前高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職務權限性侵未成年少女，引發社會譁然。衛福部今（1/21）日表示，懲戒結果已出爐，廢止何建忠的執業執照及社會工作師證書。衛福部也正式設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。

高雄市衛生局前社區心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠，涉嫌濫用職務權限，非法取得一名曾通報輕生的16歲少女個資，並於2025年6月誘騙該名少女外出性侵得逞。案發後，何男甚至要求任職於社會局的妻子協助違規查詢偵辦進度。檢方偵查後已提起公訴；高雄市衛生局與社會局表示，該對夫妻均已遭記過並解聘。何建忠事後也遭高雄地檢署起訴並求刑10年6個月。

廣告 廣告

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今說明，今年1月中旬於社會救助及社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」（https://dep.mohw.gov.tw/dosaasw/cp-7409-85140-103.html），連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。另「社會工作師法」於112年6月修正增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，並於112年12月發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會。目前查有高雄市政府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

根據高雄市政府社工師懲戒委員會懲戒決議書，公告何建忠社會工作師經社會工作師懲戒委員會會議決議事項：上述被懲戒社會工作師因違反社會工作師法案件，經衛生局依法移付本會懲戒，並經115年社會工作師懲戒委員會會議決議：廢止被付懲戒人何建忠之執業執照及社會工作師證書。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

社工竟成性侵加害人？衛福部承諾1個月內研議「狼社工查詢平台」

績優督導涉性侵！衛福部：高雄狼社工已送懲戒 最重可廢執照

守護弱勢第一線撐不住 高雄保護性社工爆離職潮！社會局：已加薪補人