藉銅鑼鄉朝陽社區活動中心動土 鍾東錦：不分黨派顏色一起建設 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區長期以來缺乏社區活動中心供居民使用，今（23）日辦理動土開工典禮。苗栗縣長鍾東錦為新建工程持鏟動土，並有感而發表示，地方建設沒必要去分黨派顏色，活動中心動土就是不分顏色、黨派，大家齊聚一堂為地方建設努力。

朝陽社區活動中心，是經歷任鄉長努力籌劃及多方爭取及積極努力，選定鄰近自來水公司與銅鑼市區的縣道128線旁，新建地上1層建築。由銅鑼鄉公所以總經費2680萬元新建朝陽社區活動中心，公所自籌2380萬元、苗栗縣政府補助300萬元，規畫關懷據點、舞台、辦公室、茶水間、廁所等空間，未來將能成為可供關懷據點、里民大會、社團活動研習使用場所，預計115年9月23日完工。

廣告 廣告

鍾東錦表示，朝陽活動中心歷經了歷屆鄉長的努力，過去在擔任議長時期也為此案多次奔走，今日終於動土開工，往年縣府補助活動中心新建經費為200萬元，今年提高至300萬元，後續設施設備及週遭環境若有需要幫忙，縣府會全力以赴。同時，他希望身為客家大鄉鎮的銅鑼鄉能夠延續客家文化，讓孩子有機會學習老祖先智慧。

鍾東錦強調，政治想法要一貫，不能過去一直爭取在改變，但換了位置就不改變，改變只要有進步就是好的，在台灣沒必要那麼仇恨，地方建設也沒必要去分黨派顏色，今日活動中心動土，就是不分顏色、黨派，大家齊聚一堂為地方建設努力。他也感謝各級民意代表的支持，若有社區活動中心太老舊或其他需求，可藉下鄉座談時提出，縣府團隊會與鄉親站在同一陣線，營造更美好的生活。

照片來源：苗栗縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

《人工智慧基本法》三讀通過 廖偉翔：台灣補齊科技戰略最關鍵拼圖

台中推「4大安全方案」因應大型活動 盧秀燕親任指揮官維安至元宵

【文章轉載請註明出處】