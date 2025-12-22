藉《顫懼》自省戀愛很自私 奧茲古柏金斯狠批自己像「愛情混帳」

《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭（右）領銜主演。（圖／采昌提供）

曾擔任《長腿》（Longlegs）與《史蒂芬金之猴子》（The Monkey）編導的「恐怖名導」奧茲古柏金斯（Osgood Perkins），這回再度呈獻全新駭人懼作《顫懼》（Keeper），由於本片是他在好萊塢罷工期間，移師加拿大，並維持對電影的熱愛和創作動能所打造生來的作品，因此近乎無限制地採用「邊探索、邊發展」的方式來拍攝，不僅毫無焦慮，還時常跟女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）即興發揮，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。

《顫懼》可說是奧茲古的「恐怖三部曲」壓軸之作，尤其三部電影風格截然不同，卻同樣貫穿「奧茲古的人生問題」主軸，從母親的謊言、死亡經歷，再透過本片進而檢討自身情感關係中的自私，並揭露戀愛時的不安全感，看似與前作完全不同的風格，實際卻驚人地貫穿他「人生問題」的主軸，他甚至自爆：「這些全都是我的問題！」他在《長腿》中訴說「母親可能對你說謊」；在《史蒂芬金之猴子》藉由面對雙親死亡的經歷，去表達「我們都會死」這項概念。

這回，他透過《顫懼》檢討自身情感關係中的自私，並狠批自己：「其實我在很多情感中都像個混帳！即使有盡力但也還是糟糕透頂！」並分享：「不安全感是戀愛關係中常有的感受，例如：為什麼她這樣看我？她討厭我嗎？我們如果回到彼此不認識的時候，會不會比較好？這些潛移默化與令人困擾的小事，都活生生存在電影當中。」

奧茲古柏金斯透露他在拍攝本片時，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。（圖／采昌提供）

《顫懼》是奧茲古柏金斯在好萊塢罷工期間，為了維持電影熱愛與創作動能，移師加拿大所完成的作品。由於沒有預算限制與時間壓力，因此他採用「邊探索、邊發展」的方式拍攝，他表示：「沒有人盯著你，審視你的一舉一動，所以可以非常自由、玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮！」過程中，

他也時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮，塔緹安娜分享：「奧茲古會根據現場發現的細節、演員產生的意外，以及各種偶發事件讓電影活起來。有一次我到現場，只是懶洋洋地坐在沙發上，但他馬上要我保持那個姿勢開始拍攝。」如拼湊藝術品般、無焦慮地享受創作，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。

《顫懼》描述莉茲（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾演）與醫師男友麥康（羅希夫蘇德蘭飾演）來到一處被森林包圍的木屋度假，並慶祝交往一週年。踏入屋內不久，莉茲發現桌上擺著一盒來路不明的詭異蛋糕。麥康說那是管理員的貼心禮物，莉茲因此沒多放在心上。夜裡，麥康的堂弟戴倫（伯克特圖爾頓飾演）與模特兒女友敏卡（伊登韋斯飾演）突然造訪，敏卡趁男人離席時低聲警告莉茲：「這塊蛋糕很糟糕。」儘管心生疑惑，莉茲仍在麥康的堅持下吃了那塊蛋糕。

自此，她的世界開始扭曲，血腥幻覺接連襲來，讓她逐漸失去對自身行為的控制。就在混亂加劇之際，麥康以病人突發狀況為由匆忙離去，獨留她在這座被密林與黑暗包圍的木屋。此時，屋內的氛圍愈發詭異，奇怪的聲響、無法解釋的異動，還有潛伏在她周遭的神秘生物，種種難以形容的邪惡力量，逐漸開始將她吞沒…。本片將在12月31日（週三）驚駭獻映。

