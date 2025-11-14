藍三顆太陽成形 ！黃暐瀚：劉關張或魏蜀吳

政治中心／綜合報導

國民黨內2028布局似乎悄悄升溫，黨主席鄭麗文動作頻頻、立法院長韓國瑜在臉書發出影片，寫出老牛也能衝，引發外界揣測是否有意問鼎總統大位，台中市長盧秀燕則持續受基層期待，資深媒體人黃暐瀚分析，國民黨出現三個太陽，就不知道這三人關係是"劉關張"還是"魏蜀吳"。

國民黨主席鄭麗文，接連PO出和新加坡駐台代表葉偉傑、日台交流協會代表片山和之會面照片，加上12號與AIT處長谷立言見面，似乎想洗白親中形象，不過，自從她上任後，動作頻頻，又是擁抱九二共識，又是喊出我是中國人，主導兩岸話語權意味十足。

資深媒體人 黃暐瀚：「鄭麗文主席，跟過往的國民黨主席都不一樣，國民黨過去的主席，不會勇敢的衝去，白色恐怖追思會」名嘴黃暐瀚分析，勇於論述兩岸路線的鄭麗文，已經是黨內的一顆太陽，甚至有問鼎2028之勢，但不只是她，立法院長韓國瑜，最近似乎也起了司馬昭之心。立法院長韓國瑜：「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」





鄭麗文上任後，又是擁抱九二共識，又是喊出我是中國人，主導兩岸話語權意味十足。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





一句"老牛自知夕陽晚"，但也有爆發力，加上影片中韓國瑜穿梭立院、接見外賓，主持院會時西裝上別著藍牙麥克風，這些端倪，都被解讀是選2028的起手式。資深媒體人 黃暐瀚：「宣傳影片就出來了沒有什麼不對，但是可以看得出來，韓院長在做一些準備，明年的國慶晚會國慶大會，後年的國慶晚會還有四次，韓國瑜院長，可以站在國家的舞台，跟賴總統平等對話。」

政治評論員 黃益中：「只是現在所有的局勢，已經在討論韓國瑜，他臉書不太用，你有事沒事在這個時間點，你PO這個幹什麼，一定有他的用意在，不要小覷這個韓國瑜。」記者vs. 立法院長 韓國瑜：「院長妳有要選2028嗎？」面對敏感問題，韓國瑜快步離開，沒有回應，一個鄭麗文，一個韓國瑜，名嘴再點名黨內的第三顆太陽，就是最被看好，挑戰2028的台中市長盧秀燕。

政治評論員 吳崑玉：「國民黨不可能有三顆太陽，永遠都只會有一顆太陽，然後另外兩顆就變流星，韓國瑜呢，原來已經變成流星了，埋在土裡了，那他突然又升起來了，誰給他的希望，第一個叫盧秀燕，老天要給妳黨主席這個位置，妳不要。」





對於2028大選，台中市長盧秀燕持續受基層期待。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）





藍營三個太陽，是競爭還是合作？黃暐瀚再強調，"事有兩面，福禍相倚"，如果三人的關係是「劉關張」，三顆太陽同心一致，力量自然集中，大事可期；反之，若三人卻像「魏蜀吳」，那麼彼此競爭的結果，最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。

