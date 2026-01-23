藍不反國防預算 嗆綠才是絆腳石

美方關切賴清德政府提出的1.25兆元國防特別條例，藍委羅智強、王鴻薇23日皆重申，國民黨不反對國防特別條例，但政府仍不肯清楚說明軍購內容，批賴清德才是國防預算絆腳石，藍委賴士葆更建議美國在台協會（AIT）處長谷立言要勸賴清德別那麼傲慢、應到國會說明白。

針對國防特別預算，外交部次長吳志中昨日表示，如今全球談論到可能發生衝突的地區時，台灣一定被列入，自己的國家自己捍衛，責任不能交給別人，台灣過去的國防經費確實不足，增加到GDP的5％目標並非明年就要達成，而是中長期計畫。

行政院祕書長張惇涵也說，只要我們展現自我防衛的決心，親朋好友、鄰居就會來協助；他認為，谷立言22日力挺國防特別預算，是提醒鄰居，想防止小偷或壞人侵擾，首先「窗要關、門要鎖」。

國民黨團書記長羅智強昨強調，國民黨不反對國防特別條例，也支持要有適當的國防武力，但希望賴清德兌現競選時的諾言，以總統身分到立院說明並接受諮詢，承諾高額軍購後是否可以恢復台灣海峽縱深。

王鴻薇也直言，美國施壓力道會愈來愈強，但她希望美國正視2點：首先，賴清德總統已喪失協調院際紛爭能力，如果要通過這筆龐大的預算，賴清德是不折不扣的絆腳石；第二，美國也該對台灣承諾，過去超過200億美元的軍購品延宕，後續交貨計畫是什麼？

賴士葆表示建議，谷立言要跟賴清德講「別那麼傲慢，應去國會說明解釋為何要這麼多預算？到底要買什麼？」若賴清德拒絕「一問一答」，國民黨團也可接受「統問統答」。