藍不放棄親中！「賴清德2028會連任」 林濁水：國會藍白過半機會仍高

政治中心／許智超報導

國民黨、民眾黨在立法院以人數優勢通過財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不副署，藍白不僅提案移請監察院彈劾卓榮泰，19日更召開記者會，宣布提案彈劾總統賴清德，朝野對立持續升高。前立委林濁水今（22）日直言，目前僵持之勢只會維持下去，甚至2028的立委選舉，藍白過半機會仍高，但他看好賴清德會連任。

憲法法庭宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今日稍早到北檢按鈴告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判，包括國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯，以及國民黨立委陳菁徽、盧縣一等人都出席，還痛批大法官違法亂紀、違憲亂政、知法玩法弄法。

對於憲法法庭與行政院長不副署，林濁水今日節目「暐瀚撞新聞」中表示，他認為目前社會上的正反雙方意見都對，雖然都有道理，但誰都說服不了誰。

林濁水指出，僵持之勢只會維持下去，甚至2028的立委選舉，藍白過半機會仍高，不過他看好賴清德會連任，因為藍營始終不願意放棄「親中」，所以「總統無望」、賴清德會連任。

林濁水提到，民調顯示民眾支持國會改革，並不支持政院不斷反制，所以國會方面，綠營想拿回單獨過半也不容易，結論就是「國會無解，賴會連任，2028之後，繼續再對峙四年」。

