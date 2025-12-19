藍不滿憲訴法被判違憲 綠酸：憲法法庭可審在野提的總統彈劾案

陳培瑜（左起）、鍾佳濱、范雲召開黨團記者會，回應憲法法庭宣判《憲訴法》違憲。（翻攝自民進黨立院黨團Threads）

憲法法庭今（19日）作出114年憲判字第1號判決，認定《憲訴法》修正案存在重大瑕疵、違憲，引來國民黨、民眾黨批評，稱大法官淪為政府打手，民進黨立法院黨團則回應，憲法法庭恢復能保障人民權益，並大酸目前在野黨提出的總統彈劾案，若未來成立也須由憲法法庭審理，凸顯本次判決的重要性。

對於憲法法庭的判決結果，推動《憲訴法》修法的國民黨立法院黨團召開記者會，批評「大法官已經淪為賴清德政府獨裁的鷹犬」。

民進黨立法院黨團召開記者會回應判決結果，黨團書記長陳培瑜表示，凡事都劍指賴清德，是最容易推託的方法，也是最好用的遮羞布，她強調憲法法庭恢復運作，不僅保障人民權益，也可協助審理在野黨提出的總統彈劾案，在彈劾案中扮演關鍵角色。

民進黨黨團幹事長鍾佳濱也進一步補充，在野黨如今主張要對現任總統提出彈劾，即便未來彈劾案成立，也必須回到憲法法庭的審理，這也是114年憲判字第1號判決的重要作用之一。





