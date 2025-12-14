即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

為因應《財劃法》、反年改等多項修法，對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德將於明（15）日上午邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲進行「國政茶敘」，不過韓國瑜已婉拒出席。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日聲稱，行政院既然針對《財劃法》所提的覆議後已經失敗，而且所有憲政手段皆已窮盡，就應遵守憲法，若只是虛情假意地想要找人「喝茶摸頭」，是沒辦法解決問題的。





廣告 廣告

今早10時40分，鄭麗文、不分區立委兼國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉、屏東縣議長周典論等人，共同前往公勇路出席屏東縣黨慶活動，並於會前接受媒體聯訪。

快新聞／藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題

鄭麗文出席屏東縣黨部黨慶。（圖／國民黨文傳會提供）

針對韓國瑜婉拒賴清德的「國政茶敘」一事，鄭麗文稱，這是非常重大的憲政危機，中華民國的領導人帶頭毀憲、動搖了民主最重要的基石與國會運作，行政部門必須遵守國會多數所通過的法案跟預算，「你（行政院長卓榮泰）覆議提了也失敗了，所有憲政手段既然已經窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹」。

她又稱，這不是你耍流氓、胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？如果今天賴總統不面對自己每天違法亂憲的行徑，只是虛情假意地想要找人來喝茶摸頭，是沒辦法解決問題的。

鄭麗文再稱，「今天你如果令不出總統府，台灣陷入僵局，都是因為你的任性胡為，我們不能再內耗下去了，台灣不應再如此非理性的惡鬥，我們付不起這種代價，非常嚴正、嚴肅地希望，賴總統能幡然悔悟，不要再執迷不悟了」。

不過，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早受訪時回擊，面對立院現階段這麼多重大爭議法案、憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。

快新聞／藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧續指，本週身兼民進黨主席的賴總統，召集黨內立委開會討論，他們會支持行政院推出的任何方式，希望政院能因應憲法規定之下，窮盡一切方式，來對抗白這種違憲、違法的立法。





原文出處：快新聞／藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題

更多民視新聞報導

民眾黨要抵制？府院傳拍板「不副署」財劃法 黃國昌回應了

李有宜退出民眾黨！周曉芸遭三蘆基層質疑 本人回應了

閃兵案燒出修法！替代役首分A、B級 「這些病症」以後也要服役

