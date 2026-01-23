藍中市姐弟之爭 掀聯名春聯戰

立法院副院長江啟臣（右二）23日赴台中市清水區第一公有市場發春聯。（温予菱攝）

國民黨台中市長姐弟之爭愈演愈烈，立委楊瓊瓔勤跑菜市場拜年，23日更宣布，將推出與立法院長韓國瑜的聯名春聯，引發地方關注。立法院副院長江啟臣日前才與韓一起發放聯名春聯，此舉也讓楊、江競爭氛圍加劇；民進黨台中市長參選人何欣純則推出個人及與地方議員合體春聯，母雞帶小雞趨勢已成。

楊瓊瓔昨於臉書公布，自己將與韓國瑜祭出「馬上幸福」聯名春聯，限量16萬張，即日起開始發放，2人也合體祝福大家「新年快樂、馬上幸福，Oh Yeah一百分」，瞬間引起地方討論。因楊近期在菜市場及夜市等拜年僅發放「立委楊瓊瓔」面紙，如今與韓國瑜推出聯名春聯，與江啟臣近期掃街主打發放聯名春聯相撞。

江啟臣自本月10日與韓國瑜合體大甲鎮瀾宮首發春聯後，一改往常防守山線本命區、行走屯區態勢，宛若宣告進軍海線般，連日跨足烏日、大甲、清水等地，強勢經營清水媳婦何欣純及清水女兒、梧棲孫女的楊瓊瓔優勢區，讓選戰氛圍增添不少。

藍營地方基層說，楊瓊瓔、江啟臣初選在雙方支持者眼中，已是勢在必行，尤其兩人都各有優勢，不論是楊扎實的地方行政歷練，或者江具備宏偉的國際觀，支持者都十分看好，相信無論誰出線，都能夠引領藍軍延續台中市的執政。

該基層也直言，目前「母雞」未定，讓不少藍營里長非常慌張，希望國民黨中央趕快定於一尊，確定人選好安撫地方，才能進展市長帶議員、議員帶里長脈絡，強調「不要拖戲」，協調、初選要盡速，里長們引頸期盼農曆年前有結果。

對於藍營「姐弟」皆與韓國瑜聯名推出春聯有何看法？是否預計跟綠營大咖合體聯名？何欣純說，農曆新年快要到了，印製春聯是分享給大家的新春祝福，她的市政辦公室及地方服務處都有提供她個人春聯及市議會民進黨團議員聯名春聯，當然也有賴清德總統和前總統蔡英文的春聯，讓民眾一起索取，並強調任何政黨的提名都有其規畫，都給予尊重。