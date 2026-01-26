藍中市長僵局未解 盼速二次協調

國民黨台中市長提名僵局未解，市長盧秀燕25日向黨中央喊話：「若二次協商不成應趕快初選，提名時間不要超過2月中旬。」立委楊瓊瓔26日重申靜待黨中央通知第二次協調，最重要的目標是選出最強候選人打贏選戰；立法院副院長江啟臣則表示，尚未獲黨中央通知二次協商確定時間，地方都很焦慮，希望黨中央盡快給大家清楚時程。

楊瓊瓔昨前往梧棲區農會會勘，被問到盧秀燕向黨中央喊話時表示，謝謝市長的關心，現在靜待第二次協調，也靜待黨中央通知。她認為，大家最重要的一致目標，就是一定要團結勝選，集合所有力量選出最強候選人，大家團結打贏這場勝戰。

江啟臣昨赴大甲區被問及二次協商是否確認為2月6日時回應，基本上提名和協調工作都要由黨中央回答，他沒辦法代為回答，強調二次協調時間尚未確定，因尚未獲黨中央通知確定時間，若收到會趕快向大家報告。

對於盧秀燕喊出Deadline（最後期限），會不會覺得鬆一口氣，畢竟現在協商仍遙遙無期。江啟臣說，的確是遙遙無期，造成大家心理擔憂，盧市長的心聲其實也是很多支持者及年底要參與選戰夥伴的焦慮跟心情，希望黨中央盡快給大家一個清楚的時程。他強調，國民黨在年底選戰需要的是團結，不管是內部民主，還是提名過程，他相信黨中央有智慧好好處理。

對於國民黨人選遲遲未定，民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純表示沒看法，國民黨有自己的提名機制，她給予祝福，她自己也很努力，希望讓市民了解她的政見。