藍中市長內鬨擴大？ 姊弟之爭升級「盧鄭僵局」

台中市長盧秀燕（左）和國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／東森新聞）





2026藍營台中市長這一局，從原本姊弟之爭，演變成市長盧秀燕與黨主席鄭麗文相互有矛盾。尤其盧秀燕喊話，如果3月底才辦民調太晚了；但鄭麗文不甩，聲稱時程已經是最快了。鄭麗文甚至嗆聲，如果縣市長禁不起黨內遊戲規則，那未來提名總統的時候要怎麼辦。

台中市長盧秀燕出席親子館開幕典禮，忙著和里長們握手，站在前面的立委楊瓊瓔東張西望，到了受訪時也要黏緊緊。不過盧秀燕這話，是否再度劍指鄭麗文？

台中市長盧秀燕：「特別恭喜高市早苗首相，高市早苗首相的大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣也有益。」

廣告 廣告

台中市長盧秀燕「親美友日」的路線，與黨主席鄭麗文做出區隔，兩人意見不同調的，還有對於台中市長人選產生時間點出現分歧。

國民黨主席鄭麗文：「我們再怎麼壓縮，也不可能快過3月底，所以如果不要走到初選，內部協商最快就是3月底，也已經很快了，不是我醬缸，是我秉公處理。」

台中市長初選，計畫在3月底前最後一週完成民調作業，盧秀燕說太晚了，但鄭麗文不甩，強調一切按照規矩走。

國民黨主席鄭麗文：「大家是想要我偏袒某個人，我們一切一定要按照制度走。我不是太上皇，縣市長禁不起黨內遊戲規則的考驗，那未來要提名總統的時候怎麼辦，欲速則不達，甲緊弄破碗。」

盧秀燕無法插手黨中央的決策判斷，台中市長這一局，從原本江啟臣與楊瓊瓔的姊弟之爭，進一步拉高到盧秀燕和鄭麗文的僵局。

記者vs.立法院副院長江啟臣：「副院長鄭主席說3月決定人選，這個時間點已經很快了，您怎麼看。」

眼看藍營優勢選區，因為提名時程恐產生不利影響，民調領先的江啟臣，只能表達無聲抗議。

更多東森新聞報導

盧秀燕喊中市長初選「太晚」 鄭麗文打回票：按規則走

盧秀燕籲藍中央！「台美關係非小事」要爭國際支持

藍3月底才決定中市長誰選？盧秀燕：太晚了！

